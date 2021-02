Seattle rehausse son jeu de restauration en plein air, à la façon des Seahawks

SEATTLE (AP) – Vous en avez assez du même vieux, du même vieux repas pandémique? Seattle dit: Continuez à jouer.

Pendant un temps limité, les gourmets peuvent marquer un repas en plein air à distance sociale au domicile de l’équipe de la NFL de la ville, les Seahawks.

La série de repas «Field to Table» a débuté ce mois-ci à Lumen Field, offrant des repas haut de gamme, ainsi qu’une vue sur le stade normalement réservée aux joueurs et aux entraîneurs.

Ce n’est pas bon marché cependant: le coût est de 100 $ par personne, plus les taxes et les frais de service. Les boissons sont également en supplément.

Ce qui est inclu? Arrivée par le même tunnel en acier au logo Seahawks utilisé par l’équipe le jour du match, un siège sous une tente à parois ouvertes sur le terrain près de la zone nord et un repas de quatre plats servi par une liste tournante de chefs locaux.

Le producteur d’événements Sam Minkoff dit qu’il pense que la série de restaurants est la première du genre aux États-Unis

Et les gens en mangent.

Toutes les dates originales se sont rapidement épuisées, mais Minkoff a noté que des réservations supplémentaires seront bientôt disponibles. Il a déclaré que son entreprise, SE Productions, avait pu réserver deux semaines d’heures supplémentaires, prolongeant ainsi l’événement jusqu’en mars.

Les repas du champ à la table sont préparés dans la cuisine du stade et dans une tente chauffante attenante. Il y a deux places assises par soir, pouvant accueillir environ 100 personnes chacune, alors que la nuit tombe et que le stade est transformé par la lueur des lumières violettes et vertes.

Parmi les convives de la première soirée de l’événement se trouvaient Tom et Debbie Gallagher, qui fêtaient leur 45e anniversaire de mariage.

Le couple de Seattle – détenteurs de billets de saison depuis plus de 15 ans – a pris des selfies et des plats échantillonnés qui comprenaient des pétoncles de plongeur poêlés et des côtes de bœuf grillées et braisées lentement. Tom portait un maillot n ° 59 du secondeur Julian Peterson, qui a joué pour les Seahawks de 2006 à 2008, et tous deux portaient des chapeaux de Père Noël et des masques de protection aux couleurs de l’équipe.

Une partie des bénéfices va à la Big Table à but non lucratif, qui aide les travailleurs de la restauration et de l’hôtellerie en difficulté. Les restaurants de la région de Seattle ont récemment repris des places assises à l’intérieur à capacité réduite après avoir été limités à des plats à emporter ou à des places à l’extérieur limitées.

Minkoff est un vétéran de la production d’événements pour des milliers de personnes dans les villes des États-Unis, mais Field To Table est son premier événement en personne depuis le début de la pandémie.

Il a pu maintenir son entreprise en vie avec des cours virtuels de cuisine et d’artisanat pour les clients à domicile.

Mais Minkoff a déclaré avec la série de restaurants Lumen Field, « nous nous retrouvons à faire ce que nous aimons: rassembler les gens grâce à des expériences partagées. »

Sur le Web: https://www.fieldtotable.us/