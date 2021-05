Seattle règne en maître, la Nouvelle-Angleterre jusqu’au n ° 3, Columbus Crew en chute libre

Les Sounders semblent imparables, le FC Cincinnati a ouvert son tout nouveau stade avec une défaite familière et la New England Revolution a continué à ressembler à la meilleure de la Conférence Est. (Oh, et les champions de la Coupe MLS de l’année dernière, Columbus, ont du mal.)

Suivez l’action du week-end et voyez où se situe votre équipe dans nos classements de puissance de la semaine 5.

Classement précédent: 1

Prochain match MLS: 23 mai vs Atlanta, 16 h 30 HE

Qui va arrêter les Sounders? La dernière victoire de Seattle, une marche 2-0 contre LAFC, a égalé son meilleur début de saison avec cinq victoires et un match nul lors de leurs six premiers matchs. Brad Smith continue d’impressionner, le jeu offensif est fluide et la défense semble sereine: Stefan Cleveland, qui remplace Stefan Frei entre les poteaux, a obtenu son premier blanchissage en carrière. – Bonagura

Arreaga, à gauche, a marqué alors que Seattle remportait son cinquième match en six pour ouvrir la saison MLS 2021. Jennifer Buchanan-USA TODAY Sports

Classement précédent: 2

Prochain match MLS: 22 mai à Portland Timbers, 15 h 30 HE, ABC, ESPN Deportes

Une autre semaine, un autre objectif pour Javier Hernandez alors que le Galaxy ressemble à un prétendant au bouclier des supporters. Lors de leur victoire 2-0 contre Austin, Sebastian Lletget a mis LA en tête tôt avant que Chicharito ne le suive avec son septième but de la saison en tête de la ligue. – Bonagura

Classement précédent: 6

Prochain match MLS: 22 mai vs Red Bulls de New York, 20 h HE, ESPN +

Le match de la Nouvelle-Angleterre contre le Crew a évalué quatre ronflements, mais les Revs ont eu le dernier mot lorsque le vainqueur tardif d’Adam Buksa leur a donné une victoire sur les champions en titre de la Coupe MLS, Columbus. Jusqu’à présent, la Nouvelle-Angleterre regarde la classe de la Conférence de l’Est, même un jour où elle était en deçà de son meilleur. – Carlisle

jouer 0:51 Adam Buksa marque dans les trois minutes qui suivent sa sortie du banc pour sceller une victoire 1-0 pour la Révolution sur l’équipage.

Classement précédent: 9

Prochain match MLS: 22 mai vs Toronto FC, 19 h HE, ESPN +

La victoire 1-0 des Lions sur DC United n’a pas été la plus belle performance, mais ils ont continué à grimper et ont prolongé leur séquence sans défaite à cinq. Lors d’une nuit où Orlando a piloté sa défense, le jeu de l’arrière droit Kyle Smith s’est démarqué. – Carlisle

Classement précédent: 5

Prochain match MLS: 22 mai contre Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN +

Le manager Ronny Deila a été laissé en colère après que ce qui semblait être un deuxième but décisif du NYCFC, par Jesus Medina, a été refusé en raison du fait que le joueur aurait interféré avec le gardien. Ce n’est toujours pas une raison pour ne pas mieux gérer le jeu. Le NYCFC semble toujours être l’un des meilleurs de la conférence, mais ce résultat a été deux points perdus. – Carlisle

Classement précédent: 14

Prochain match MLS: 22 mai au LAFC, 22 h 30 HE, ESPN +

Une victoire complète de 3-1 contre Houston en fait trois victoires consécutives pour les Rapids depuis le début de la saison avec un point lors de ses deux premiers matchs. Sam Vines, Diego Rubio et Cole Bassett ont tous marqué des buts en première période. – Bonagura

Classement précédent: 7

Prochain match MLS: 22 mai à San Jose, 22 h HE, ESPN +

Après une défaite de 1-0 en milieu de semaine à Houston, le SKC a réalisé une performance complète lors d’une victoire de 3-0 contre Vancouver dimanche. Daniel Salloi a marqué le premier et Alan Pulido a réussi un doublé pour remettre SKC sur la bonne voie avant un match intrigant à San Jose. – Bonagura

Classement précédent: 4

Prochain match MLS: 22 mai vs Sporting Kansas City, 22 h HE, ESPN +

Après trois victoires consécutives, San Jose a frappé un mur cette semaine avec une paire de défaites à domicile contre Seattle (0-1) et Portland (0-2). – Bonagura

Classement précédent: 12

Prochain match MLS: 23 mai contre Austin FC, 21 h HE, ESPN +

«Spécialistes du tirage au sort» n’est pas le surnom le plus souhaitable, mais c’est ce que Nashville a été au cours du premier mois de la saison, remportant son quatrième match nul, celui-ci sur la route contre le Real Salt Lake. Du côté positif, NSC est l’une des trois équipes invaincues de la ligue, bien que les questions sur l’attaque persistent.– Carlisle

Classement précédent: 16

Prochain match MLS: 23 mai à DC United, 19 h HE, ESPN +

L’Union n’a toujours pas l’air à son meilleur, mais quatre points sur un match nul avec la Nouvelle-Angleterre et une victoire contre les Red Bulls ont suffi pour remonter au classement de la Conférence Est. Daniel Gazdag est la dernière acquisition d’Ernst Tanner dont personne n’a entendu parler, mais qui se révélera probablement être un joyau.– Carlisle

jouer 0:35 Cory Burke marque le seul but du match pour Philadelphie dans une victoire 1-0 contre les Red Bulls de New York.

Classement précédent: 11

Prochain match MLS: 22 mai au FC Dallas, 20 h HE, ESPN +

Le gardien David Ochoa a gardé sa première feuille blanche de la saison, mais RSL a également été maintenu sans but par la défense avare de Nashville dans un match nul 0-0. Rubio Rubin a été l’une des histoires de la saison et il sera intéressant de voir à quoi ressemble RSL en attaque une fois que Bobby Wood rejoindra l’équipe.– Bonagura

Classement précédent: dix

Prochain match MLS: 22 mai vs Colorado Rapids, 22 h 30 HE, ESPN +

Une défaite 2-0 à Seattle dimanche soir signifie que le LAFC est sans victoire en quatre depuis sa victoire d’ouverture de la saison contre l’Austin FC, ce qui le place dernier au classement de la Conférence Ouest. Aussi mauvais que cette séquence ait été, le retour de blessure de Carlos Vela avec une apparition de remplacement à la 70e minute laisse espérer que les choses pourront changer. – Bonagura

Classement précédent: 13

Prochain match MLS: 23 mai à Nashville SC, 21 h HE, FS1

Une défaite 2-0 au Galaxy fait des pertes consécutives pour le côté de l’expansion après avoir enregistré une paire de victoires. Austin a encore trois matchs à l’extérieur avant d’ouvrir le stade Q2 contre les tremblements de terre de San Jose le 19 juin. – Bonagura

Classement précédent: 3

Prochain match MLS: 22 mai au New York City FC, 19 h 30 HE, ESPN +

Alors, quelle gueule de bois est la plus forte, la version MLS Cup ou la variété CONCACAF Champions League? Ou le « Crew Rebrand Curse » pèse-t-il lourd? Quoi qu’il en soit, une semaine de deux défaites – et le fait que le but contre son camp soit le meilleur buteur de Columbus, avec deux – montre à quel point le départ de l’équipage a été décevant. – Carlisle

Classement précédent: 15

Prochain match MLS: 22 mai vs FC Cincinnati, 13 h HE, ESPN +

Les voyages en voiture à Miami et à Atlanta ne sont plus aussi onéreux qu’avant, étant donné que Montréal est basée à Fort. Lauderdale, Floride, mais trois points de ces deux matchs ne sont pas trop minables. Cela dit, il était presque quatre, ce qui rendait la défaite tardive contre Atlanta douloureuse.– Carlisle

Classement précédent: 18

Prochain match MLS: 22 mai vs Vancouver, 21 h HE, ESPN +

Lors de la première semaine de deux matches de Houston de la saison, il a remporté une victoire 1-0 en milieu de semaine à domicile contre le Sporting Kansas City par Maximiliano Urruti, avant de s’incliner 3-1 au Colorado samedi. En sept matchs, le Dynamo a marqué plus d’un but dans un match une seule fois. – Bonagura

Classement précédent: 19

Prochain match MLS: 23 mai au Seattle Sounders FC, 16 h 30 HE

Les Five Stripes ont laissé tomber les 40000 fans du stade Mercedes-Benz – la plus grande foule depuis le début de la pandémie – mais le but de Marcelino Moreno dans le temps d’arrêt a suffi à donner à Atlanta une victoire 1-0 sur Montréal. Des inquiétudes persistent quant à l’attaque d’Atlanta, bien que le retour éventuel d’Ezequiel Barco devrait aider. – Carlisle

jouer 0:46 Gonzalo Higuain marque à la 85e minute pour mener l’Inter Miami à une victoire 3-2 contre le FC Cincinnati.

Classement précédent: 20

Prochain match MLS: 22 mai à Chicago Fire, 18 h HE

On dirait que le discours selon lequel Gonzalo Higuain ne marque pas de la course peut être déposé maintenant, car il a marqué deux fois – y compris le vainqueur à la 85e minute – pour donner à Miami une victoire 3-2 à Cincinnati. La victoire éclipse également la défaite tiède en milieu de semaine contre Montréal. – Carlisle

Classement précédent: 8

Prochain match MLS: 22 mai à Houston, 21 h HE, ESPN +

Vancouver est entré dans la semaine avec une chance de créer un élan avec des matchs contre le Minnesota et le Sporting Kansas City, mais n’a pas marqué de but dans une paire de défaites. – Bonagura

Classement précédent: 17

Prochain match MLS: 22 mai à New England Revolution, 20 h HE, ESPN +

La modeste séquence de deux victoires consécutives des Red Bulls a été interrompue lors d’une défaite sur la route contre Philadelphie, mais la plus grande préoccupation sera la blessure du défenseur Aaron Long, qui semblait être gravement blessé à la jambe. Toute absence prolongée serait un coup dur pour le club et le pays. – Carlisle

jouer 1:34 Les Timbers éliminent les tremblements de terre derrière les buts de Yimmi Chara et Marvin Loria ainsi que l’excellent jeu de gardien de but de Logan Ketterer.

Classement précédent: 22

Prochain match MLS: 22 mai vs Los Angeles, 15h30 HE, ABC, ESPN Deportes

Yimmi Chara et Marvin Loria ont tous deux marqué lors d’une victoire 2-0 contre San Jose, mais le point culminant de la soirée est venu lorsque le gardien Logan Ketterer, prêté par l’équipe de l’USL El Paso, a sauvé un penalty de Chris Wondolowski pour conserver une avance de 1-0. – Bonagura

Classement précédent: 23

Prochain match MLS: 22 mai à Orlando City, 19 h HE, ESPN +

Chris Armas et TFC avaient besoin d’une semaine productive et ils l’ont eue, battant Columbus 2-1, puis égalant le NYCFC, 1-1, sur la route. Alex Bono devrait envoyer à Jacob Shaffelburg un panier-cadeau après que le but de ce dernier ait annulé un hurleur du gardien de Toronto. – Carlisle

jouer 0:46 Emanuel Reynoso courbe sur un coup franc pour donner à Minnesota United une avance de 1-0 contre les Colorado Rapids.

Classement précédent: 27

Prochain match MLS: 29 mai à Real Salt Lake, 21h30, ESPN +

Il est encore tôt, mais les Loons ont peut-être sauvé leur saison avec une paire de victoires 1-0 contre Vancouver et le FC Dallas après quatre défaites consécutives pour commencer l’année. Le vainqueur du temps d’arrêt de Robin Lod contre Dallas a été l’un des meilleurs moments de la ligue cette semaine. – Bonagura

Classement précédent: 24

Prochain match MLS: 23 mai contre Philadelphia Union, 19 h 00, ESPN +

Extérieurement, DCU est toujours en difficulté, mais il y a des signes de progrès. La victoire en milieu de semaine contre Chicago a ramené les Noirs et les Rouges dans la colonne des victoires, et alors qu’ils sont tombés à domicile contre Orlando à domicile ce week-end, l’attaque DCU semblait plus nette et avait le dessus sur l’une des meilleures équipes de la conférence. La question est maintenant de savoir si l’équipe de Hernan Losada peut s’appuyer sur un minimum d’élan. – Carlisle

Classement précédent: 21

Prochain match MLS: 22 mai vs Real Salt Lake, 20 h HE, ESPN +

Les difficultés offensives du FC Dallas se sont poursuivies lors d’une défaite 1-0 au Minnesota United, où un but tardif a donné les trois points aux Loons. Enlevez une victoire 4-1 contre une équipe de Portland fortement tournée, et Dallas n’a réussi que deux buts dans les quatre autres matches combinés. – Bonagura

Classement précédent: 25

Prochain match MLS: 22 mai vs Inter Miami CF, 18 h HE

Le battement se poursuit alors que le Fire a chuté son quatrième consécutif, cette fois à DC United, 1-0. Encore une fois, certains travaux d’approche entreprenants ont abouti à des grèves contre les boiseries plutôt que contre des buts. Brian Gutierrez continue d’être l’un des rares points positifs. – Carlisle

Classement précédent: 26

Prochain match MLS: 22 mai au CF Montréal, 13 h HE, ESPN +

La défaite de dimanche à Miami – qui a gâché l’ouverture du TQL Stadium – a été un coup de poing, même selon les normes de Cincinnati. Après avoir fait le travail acharné de revenir de 2-0, FCC n’a pas pu le faire durer et a craché un vainqueur tardif. C’est 13 buts encaissés en seulement quatre matchs.– Carlisle