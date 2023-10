Le Institut de justice du Pacifique (PJI) a annoncé avoir conclu un règlement financier avec Seattle, Washington, dans une affaire de discrimination religieuse présumée contre un employé de la ville.

David Body, un arboriculteur de la ville, dit qu’on lui a refusé l’accommodement religieux qu’il avait demandé à la suite du mandat de la ville de 2021 pour que tous les employés municipaux reçoivent un vaccin contre le COVID-19.

L’accord comprend également une directive pour que la ville de Seattle fournisse une formation à ses employés sur les libertés religieuses et les politiques anti-discrimination, a indiqué PJI dans un communiqué de presse.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***

Body travaillait comme arboriculteur pour la ville et avait un excellent dossier de travail, a déclaré PJI. Puis, en octobre 2021, la ville a exigé que tous les employés soient vaccinés à moins d’obtenir une exemption religieuse ou médicale. Les employés de la ville travaillaient avec des accommodements en matière de masquage et de tests comme exigence depuis 18 mois avant le mandat. Cependant, lorsque Body, qui travaillait à l’extérieur, a demandé le même accommodement, il a été refusé et a ensuite été licencié.

Body a ensuite demandé à PJI, un cabinet d’avocats à but non lucratif, de le représenter. Au cours du processus d’enquête préalable, il est devenu évident que la ville aurait pu facilement accueillir Body et avoir fait preuve de discrimination à son encontre, a déclaré le cabinet d’avocats.

« Notre avocate, Tracey Tribbett, a fait un excellent travail en représentant notre client, et j’espère que d’autres municipalités en prendront note et apprendront que la discrimination antireligieuse ne restera pas sans contestation alors que nous continuons à représenter des milliers de personnes à travers le pays qui sont également victimes. victimes de discrimination », a déclaré le président et fondateur de PJI, Brad Dacus, dans un communiqué.

Tribbett a travaillé sur l’affaire avec l’avocat affilié à PJI, Jonathan Cherne.

CBN News a contacté le bureau du procureur de la ville de Seattle pour obtenir ses commentaires. Dans une réponse envoyée par courrier électronique, le bureau du procureur de la ville a refusé de commenter le règlement.