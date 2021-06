Seattle reconquiert la première place, la Nouvelle-Angleterre la deuxième, le Colorado et Orlando grimpent

La Major League Soccer est de retour ! Après une brève pause pour la Ligue des Nations de la CONCACAF, l’action et le plaisir sont revenus au complet le week-end dernier. L’Austin FC a couronné son nouveau stade avec un match nul 0-0 contre San Jose, tandis que le Columbus Crew SC a fait ses adieux à son ancien stade avec une victoire 2-0 sur Chicago. Il y a eu un drame tardif entre la Nouvelle-Angleterre et le NYCFC, un but du candidat de la saison à Philadelphie et un premier carton rouge en MLS pour Ryan Shawcross alors que l’Inter Miami a perdu contre DC United.

Alors, rattrapons-nous avec l’action du week-end et voyons où se situe votre équipe dans notre classement de puissance de la semaine 8.

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 23 juin contre Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN +

Seattle a le plus de points (et les meilleurs points par match), le meilleur différentiel de buts et est maintenant la seule équipe invaincue en MLS. Après une deuxième victoire contre le Galaxy cette année, les Sounders reviennent à la première place. – Bonagura

Seattle a terminé un balayage de la saison du LA Galaxy ce week-end, confirmant qu’ils sont les meilleurs de la MLS – et ce n’est même pas proche. Shaun Clark/Getty Images

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 23 juin contre New York Red Bulls, 19 h 30 HE, ESPN+

La séquence de trois buts d’Adam Buksa a pris fin contre le NYCFC. Peu importe cependant, Thomas McNamara a marqué son premier but pour les Revs, un vainqueur à la 88e minute qui a prolongé la séquence de victoires de la Nouvelle-Angleterre à quatre matchs. — Lindberg

Classement précédent : 6

Prochain match MLS : 23 juin à Kansas City, 20 h 30 HE, ESPN +

Diego Rubio et le remplaçant Jonathan Lewis ont tous deux marqué pour que le Colorado remporte le premier match au nouveau stade TQL du FC Cincinatti, 2-0. Il s’agissait de la cinquième victoire des Rapids en six matchs et ils se classent maintenant au deuxième rang de la Conférence de l’Ouest pour les points par match (2,0).– Bonagura

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 23 juin contre Colorado, 20 h 30 HE, ESPN +

Le deuxième but en carrière de Jaylin Lindsey en MLS a ouvert le score, mais SKC a vu l’hôte Portland répondre avec une paire de buts en première mi-temps dans une défaite 2-1. Un match intrigant en milieu de semaine contre le Colorado se profile avant que le SKC accueille le LAFC samedi.– Bonagura

jouer 1:27 Nani fait partie des buteurs alors qu’Orlando City bat Toronto 3-2 en tant qu’équipe visiteuse dans son propre stade.

Classement précédent : 8

Prochain match MLS : 22 juin contre les tremblements de terre de San Jose, 19 h 30 HE, ESPN +

Les blessures s’étaient accumulées à Orlando avant la pause internationale, et alors que les Lions ont réussi à remporter trois des quatre victoires au cours de cette période, ils n’ont marqué que quatre buts dans le processus. Tesho Akindele, Nani et Junior Urso étaient tous sur la cible dans une victoire de 3-2 contre Toronto, un résultat qui amène Orlando au deuxième rang de la Conférence de l’Est. — Lindberg

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : au stade Rio Tinto, Sandy, Utah, 22 h 30 HE, ESPN +

Le Galaxy n’a pas pu profiter d’une énorme opportunité de faire une déclaration à domicile contre Seattle lors de leur deuxième défaite contre les Sounders cette année. LA a récolté 15 des 18 points au cours des six matchs auxquels il n’a pas joué à Seattle. – Bonagura

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 23 juin contre Columbus Crew, 19 h 30 HE, ESPN/ESPN Deportes

https://www.espn.com/soccer/player/_/id/234962/jakob-glesnes Le candidat au but de la saison de Jakob Glesnes a assuré que Philadelphie a quitté Atlanta avec un point dans un match nul 2-2. Encore une fois, Andre Blake a été sensationnel dans un effort qui a vu les visiteurs concéder 18 tirs. — Lindberg

jouer 0:52 Jakob Glesnes marque un incroyable égaliseur dans les arrêts de jeu pour gagner un point à l’Union de Philadelphie contre Atlanta United.

Classement précédent : 9

Prochain match MLS :23 juin à Philadelphia Union, 19 h 30 HE, ESPN +

Dans un adieu approprié pour l’historique Crew Stadium, Columbus a fait ses adieux à la maison d’origine spécifique au football des États-Unis avec une confortable victoire « dos a cero » contre Chicago pour en faire trois victoires consécutives. Maintenant, une semaine loin de chez eux (à Philadelphie et à Austin) est tout ce qui se trouve entre le Crew et l’ouverture de Lower.com Field.— Lindberg

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 23 juin à New England Revolution, 19 h 30 HE; ESPN+

Depuis leur défaite contre le Sporting KC lors de la première journée, les Red Bulls ont remporté tous les matchs qu’ils ont disputés au Red Bull Arena, y compris la victoire 2-0 de vendredi sur Nashville. Malheureusement, New York est sans victoire en trois matchs à l’extérieur en 2021 et ils se rendront mercredi en Nouvelle-Angleterre, leader de l’Est. — Lindberg

Classement précédent : 7

Prochain match MLS :23 juin contre Toronto FC, 20 h 30 HE, ESPN+

La défaite 2-0 contre les Red Bulls est la première de la saison de Nashville, mais les cinq nuls de Music City les maintiennent dans la moitié inférieure de la Conférence Est. — Lindberg

jouer 1:54 Tommy McNamara marque le but vainqueur contre son ancienne équipe tandis que l’héroïsme des gardiens de Matt Turner aide la Nouvelle-Angleterre à battre le NYCFC 3-2.

Classement précédent : dix

Prochain match MLS : 23 juin contre 19 h 30 HE ; ESPN+

Ismael Tajouri-Shradi a marqué en trois matchs consécutifs, représentant 60% des buts du NYCFC au cours de cette période, mais le club du Bronx en a remporté un et perdu deux dans cette séquence, dont une défaite 3-2 contre la Nouvelle-Angleterre. City a besoin de plus de sa ligne de front s’il veut maintenir une poussée en séries éliminatoires. — Lindberg

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : 23 juin à Seattle, 22 h HE, ESPN+

La séquence de quatre matchs sans victoire de RSL s’est terminée lorsque Damir Kreilach a marqué un doublé et Erik Holt en a ajouté un autre dans une victoire de 3-1 contre Vancouver. Bobby Wood n’était pas dans l’équipe de RSL, ce qui pourrait utiliser une autre menace offensive fiable. – Bonagura

jouer 1:16 Erik Holt et Damir Kreilach trouvent le fond du filet dans les arrêts de jeu pour mener le Real Salt Lake à une victoire de 3-1.

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 23 juin contre Portland, 20 h 30 HE, ESPN +

Pour la deuxième fois cette saison, Houston est revenu d’un but à égalité, 1-1, avec LAFC. Cette fois, Maximiliano Urruti a égalisé à la 58e minute alors que Houston a maintenu son avance de trois points sur LAFC au classement. – Bonagura

Classement précédent :16

Prochain match MLS :23 juin au New York City FC, 19 h 30 HE, ESPN/ESPN Deportes

Le match nul 2-2 contre Philadelphie était le quatrième d’Atlanta lors de ses cinq derniers matchs, et il semblait que deux points avaient été perdus étant donné que l’égalisation était arrivée dans le temps additionnel. C’était précisément le genre de signalement en fin de match dont vous vous inquiétez de savoir que vous n’aurez pas le jeu de possession cool d’Emerson Hyndman au milieu de terrain pour le reste de la saison après la blessure au LCA du joueur de 25 ans. — Lindberg

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 23 juin à Houston, 20h30 HE, ESPN+

Les buts de Dairon Asprilla et Marvin Loria en première mi-temps ont ramené Portland d’un déficit de 1-0 pour s’imposer 2-1 à domicile contre le Sporting Kansas City. Un voyage en milieu de semaine à Houston se profile avant le retour des Timbers à Portland pour accueillir le Minnesota samedi. – Bonagura

Rang 16. LAFC

Classement précédent : 19

Prochain match MLS : 23 juin vs FC Dallas, 22 h 30 HE, ESPN+r

LAFC a dicté le tempo, créé l’essentiel des chances de marquer et était clairement la meilleure équipe dans un match nul 1-1 avec Houston, mais encore une fois, il n’a pas pu trouver l’instinct de tueur nécessaire pour mettre le match à l’écart. – Bonagura

Classement précédent : 14

Prochain match MLS : 23 juin contre DC United, 20 h HE, ESPN +

Montréal bénéficie de quelques jours de repos supplémentaires avant de revenir à l’action contre DC mercredi. — Lindberg

jouer 0:27 Matthew McConaughey aide à dynamiser la foule alors qu’il frappe des tambours bongo sur le terrain lors du tout premier match à domicile de l’Austin FC.

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 23 juin à Minnesota United, 20 h HE, ESPN +

Un match nul sans but n’était pas exactement la façon dont Austin espérait ouvrir ses nouvelles fouilles, mais si l’atmosphère contre San Jose est un signe de ce qui va arriver, ce sera l’un des endroits les plus difficiles à jouer dans la ligue. – Bonagura

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 23 juin vs Austin FC, 20 h HE, ESPN+

Les malheurs offensifs du Minnesota se sont poursuivis lors d’un match nul 1-1 contre Dallas, le but de Franco Fragapane à la 36e minute n’étant pas suffisant. C’était la septième fois en huit matchs que le Minnesota ne marquait pas plus d’un but. – Bonagura

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 23 juin à CF Montréal, 20 h, ESPN+

Le penalty d’Ola Kamara – son quatrième but en seulement 259 minutes d’action cette saison – a permis à DC de remporter deux victoires consécutives contre Miami, propulsant le club de la capitale à la sixième place dans l’Est. Si l’attaquant de 31 ans est enfin en bonne santé – ses débuts lors des deux derniers matchs de United sont ses seuls cette saison – alors l’équipe d’Hernan Losada sera beaucoup plus difficile que ne le suggère son dossier de 4-0-5. — Lindberg

Classement précédent : 21

Prochain match MLS :22 juin à Orlando City, 19 h 30 HE, Unimas/TUDN/Twitter

Même une infusion de Chris Wondowloski dans la formation de départ n’a pas suffi pour lancer l’attaque bégaiement des tremblements de terre. Les Quakes ont gâché le dévoilement du stade d’Austin lors d’un match nul 0-0, ce qui en fait un seul but lors des cinq derniers matchs de San Jose. – Bonagura

jouer 1:43 Ola Kamara convertit un penalty pour mener DC United devant l’Inter Miami, qui a deux joueurs expulsés.

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : 25 juin contre Orlando City, 20 h HE

Miami est entré dans la pause de deux semaines de juin à la suite d’une défaite 3-0 contre DC à domicile, et ils sont revenus à l’action avec une défaite 1-0 sur la route contre les mêmes adversaires malgré une baisse à neuf hommes. C’est le progrès. — Lindberg

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 23 juin à LAFC, 22 h 30 HE, ESPN+

Le FC Dallas a vu le retour de Paxton Pomykal dans le onze de départ, mais sa séquence sans victoire a atteint cinq matchs en match nul 1-1 avec Minnesota United. Après avoir passé plusieurs mois en prêt avec le Bayern Munich, le défenseur central Justin Che devrait bientôt faire ses débuts en équipe première. – Bonagura

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 23 juin à Nashville SC, 20 h 30 HE, ESPN +

Ayo Akinola a marqué deux fois de suite, mais il n’y a pas grand-chose d’autre de bonne nouvelle pour Toronto. La défaite tardive des Reds 3-2 contre Orlando était leur troisième de suite — Lindberg

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : 23 juin contre LA Galaxy au stade Rio Tinto, Sandy, Utah, 22 h 30 HE, ESPN +

Une défaite de 3-1 contre le Real Salt Lake en fait quatre défaites consécutives pour Vancouver, qui reste déménagé dans l’Utah jusqu’à la fin juillet au moins. Le but de Brian White à la 54e minute a amené le niveau des Caps avant que RSL ne marque deux fois dans le temps d’arrêt de la deuxième mi-temps. – Bonagura

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : 23 juin au Chicago Fire, 20 h HE, ESPN +

Le FC Cincinnati a joué pour la première fois devant une foule nombreuse au TQL Stadium, mais le soutien de 25 000 membres n’a pas suffi à empêcher le club de tomber à 0-0-3 dans son tout nouveau stade après un 2-0 défaite aux mains du Colorado. C’était la quatrième fois en sept matchs que FCC était exclu de la feuille de pointage. — Lindberg

Classement précédent :27

Prochain match MLS :23 juin contre Columbus Crew, 20 h HE, ESPN+

Le Fire a enregistré sa sixième défaite en huit matchs cette saison, lors d’une défaite 2-0 contre Columbus, les laissant au-dessus du FC Cincinnati dans la Conférence Est grâce au différentiel de buts. Heureusement pour Chicago, ils n’auront pas à attendre longtemps pour mettre un peu de lumière entre eux et FCC lorsqu’ils accueilleront Jaap Stam & Co. à Soldier Field mercredi. — Lindberg