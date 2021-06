Seattle réaffirme sa place au sommet alors qu’Orlando dépasse la Nouvelle-Angleterre pour la deuxième place

Seattle n’a pas fait exploser nos chaussettes cette semaine, mais il a trouvé un moyen de consolider sa place en tête de notre liste. Ailleurs, la Nouvelle-Angleterre a trébuché tandis que le patch violet de Nani a fait monter Orlando dans l’ordre.

Alors, rattrapons-nous avec l’action du week-end et voyons où se situe votre équipe dans notre classement de puissance de la semaine 9.

Classement précédent : 1

Prochain match MLS : 4 juillet à Colorado Rapids, 21 h HE, ESPN +

Après la défaite de la Nouvelle-Angleterre contre Dallas, il n’y a aucun moyen raisonnable de justifier quelqu’un d’autre au sommet du classement. Cela dit, un match nul 2-2 contre Vancouver samedi montre que les Sounders ne sont pas intouchables, et cela est survenu après qu’ils eurent besoin d’une pénalité en fin de match pour battre le Real Salt Lake, 2-1, mercredi. – Bonagura

Classement précédent : 5

Prochain match MLS : 3 juillet contre New York Red Bulls, 19 h 30 HE, ESPN+

Nani a établi l’égalisation et a marqué le but vainqueur lors de la victoire 2-1 d’Orlando sur Miami. Il a été directement impliqué dans exactement la moitié des buts des Lions cette saison, avec deux buts et trois passes décisives lors de ses deux dernières apparitions. C’est le genre de tache violette (pardonnez le jeu de mots) qui pourrait faire d’Orlando un véritable concurrent à la fin de la saison commerciale – si le joueur de 34 ans peut continuer à ce rythme. — Lindberg

Classement précédent : 4

Prochain match MLS : 4 juillet à LA Galaxy, 22 h 30 HE, ESPN +

Ce fut une semaine impressionnante pour le Sporting KC, qui a surclassé le Colorado 3-1, avant de revenir battre le LAFC à 10 2-1 à domicile. Daniel Salloi a marqué le vainqueur samedi après avoir marqué deux fois contre les Rapids.– Bonagura

Classement précédent : 2

Prochain match MLS : 3 juillet à Columbus Crew, 17 h HE, ESPN/ESPN Deportes

Dallas a mis fin à sa séquence de six matchs sans victoire contre la Nouvelle-Angleterre, mettant fin à la séquence de cinq victoires consécutives des Revs. Les Revolution sont toujours en tête de la Conférence Est, mais seulement de deux points d’avance sur Orlando, qui a un match en moins. — Lindberg

Classement précédent : 6

Prochain match MLS :4 juillet vs Sporting Kansas City, 22 h 30 HE, ESPN +

Javier « Chicharito » Hernandez a marqué deux buts lors d’une victoire pour le Galaxy à San Jose. Le Galaxy a gagné 3-1, avec un but contre son camp de San Jose ajoutant le troisième de LA, mais le match aurait facilement pu être plus déséquilibré. – Bonagura

Classement précédent : 7

Prochain match MLS : 3 juillet à Nashville SC, 20 h HE, ESPN+

Quinn Sullivan n’oubliera pas de sitôt son premier but en MLS, un effort spectaculaire à vélo, mais un match nul 3-3 à Chicago n’est pas un résultat à retenir pour un club avec des aspirations en séries éliminatoires. — Lindberg

jouer 1:55 Le Chicago Fire et l’Union de Philadelphie ont partagé les points après un match nul 3-3.

Classement précédent : 3

Prochain match MLS : 4 juillet contre Seattle, 21 h HE, ESPN+

Le score de 3-1 lors de la défaite du Colorado contre le Sporting Kansas City mercredi était un peu dur, mais les Rapids étaient encore clairement dominés lors de leur premier match contre l’une des équipes de premier plan de la ligue cette année. – Bonagura

Classement précédent : 11

Prochain match MLS : 7 juillet à CF Montréal, 19 h 30 HE; ESPN+

Keaton Parks a égalisé à la 84e minute et Thiago Andrade a marqué le but vainqueur à la cinquième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps alors que le NYCFC a riposté pour battre DC> 2-1 dimanche. City n’a marqué aucun but en première mi-temps lors d’aucun de ses quatre derniers matchs, mais en a quand même remporté trois. C’est une détermination impressionnante, mais pas une stratégie durable à long terme. — Lindberg

Classement précédent : 8

Prochain match MLS :3 juillet contre New England Revolution, 17 h HE, ESPN/ESPN Deportes

L’équipage a été tenu sans but lors de ses deux derniers matchs, mais leurs fans peuvent se consoler du fait que le match nul 0-0 de dimanche à Austin a permis à la nouvelle équipe de l’ancien propriétaire Anthony Precourt d’être désormais incapable de célébrer un but dans l’un de ses deux premiers. matchs dans le tout nouveau stade Q2. — Lindberg

Classement précédent : dix

Prochain match MLS :3 juillet contre Philadelphia Union, 20 h HE, ESPN +

Nashville avait besoin de chaque instant de temps d’arrêt, mais l’égalisation d’Abu Danladi à la 94e minute lors du match nul 1-1 contre Montréal prolonge la séquence d’invincibilité de Music City à domicile – où ils joueront quatre de leurs cinq prochains matchs – à sept matchs consécutifs. — Lindberg

Classement précédent : 18

Prochain match MLS : 3 juillet contre San Jose, 20 h HE, ESPN +

Le Minnesota a porté sa séquence d’invincibilité à six avec deux victoires cette semaine et s’est hissé jusqu’à la cinquième place de la Conférence Ouest. Les Loons ont obtenu deux feuilles blanches de Tyler Miller, tandis qu’Adrien Hunou a marqué dans les deux victoires (2-0 contre Austin, 1-0 à Portland) et Franco Fragapane a ajouté l’autre. – Bonagura

jouer 0:40 Major League Soccer : Adrien Hunou (2′) Portland Timbers 0-1 Minnesota United

Classement précédent : 9

Prochain match MLS : 3 juillet à Orlando City, 19 h 30 HE; ESPN+

Deux matchs sans Caden Clark, lié au RB Leipzig, et les Red Bulls ont une défaite et un match nul à montrer pour cela. Ils ont besoin du retour du créateur de 18 ans, dès que possible. — Lindberg

Classement précédent : 12

Prochain match MLS : 3 juillet vs LAFC, 22 h HE, ESPN +

Après avoir presque pris un point à Seattle lors d’une défaite 2-1 mercredi, RSL s’est contenté d’un point contre Houston après que le premier match de Justin Gladd à la 11e minute n’ait pas tenu le coup. Bobby Wood a fait ses débuts tant attendus sur le banc contre les Sounders et est réapparu sur le banc contre Houston. – Bonagura

Classement précédent : 13

Prochain match MLS : 3 juillet vs FC Cincinnati, 20 h 30 HE, ESPN+

Deux points en deux matches cette semaine font trois nuls en trois pour le Dynamo. Le match nul 2-2 en milieu de semaine avec Portland piquera après que Fafa Picault et Tyler Pasher aient marqué des buts en première mi-temps, seulement pour que les Timbers effacent l’avance 2-0 et trouvent l’égalisation dans les arrêts de jeu. – Bonagura

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 1er juillet à Austin FC, 21 h 30 HE

Jeremy Ebobisse a sauvé un point contre Houston avec une tête dans le temps d’arrêt mercredi, mais les Timbers n’ont pas pu sortir d’un trou de 1-0 lors d’une défaite contre le Minnesota pour terminer la semaine. – Bonagura

Classement précédent : 17

Prochain match MLS : 3 juillet contre Inter Miami, 19 h 30 HE, ESPN +

Le match nul 1-1 avec Nashville prolonge la séquence d’invincibilité de Montréal à trois matchs, mais le Québécois regrettera ce qui ne manquera pas de ressembler à deux points perdus dans les derniers instants du match, lorsque Abu Danladi a marqué à la quatrième minute du temps d’arrêt de la deuxième mi-temps pour gagner une part du butin aux hôtes. — Lindberg

jouer 0:48 Major League Soccer : Abu Danladi (90’+4) Nashville SC 1-1 CF Montréal

Classement précédent : 16

Prochain match MLS : 3 juillet contre Real Salt Lake, 22 h HE, ESPN + r

Un pas en avant, un pas en arrière. Un Carlos Velas redynamisé a mené les Black and Gold à une victoire dominante 2-0 contre Dallas jeudi, mais après avoir mené 1-0 à Kansas City samedi, Tristan Blackmon a été expulsé au début de la seconde mi-temps et SKC a marqué. deux fois pour prendre les trois points. – Bonagura

Classement précédent : 20

Prochain match MLS : 3 juillet contre Toronto FC, 17 h 30, ESPN+

Permettre aux buts aux 84e et 95e minutes de laisser un 1-0 tardif se transformer en une défaite 2-1 contre NYCFC piquera, mais DC ne peut pas s’attendre à gagner chaque match 1-0. United n’a marqué plus d’un but dans un match que deux fois cette saison. — Lindberg

Classement précédent : 23

Prochain match MLS : 4 juillet vs Vancouver, 20 h 30 HE, ESPN+

Après une performance laxiste lors d’une défaite 2-0 contre LAFC en milieu de semaine, le FC Dallas a rebondi avec sa performance la plus encourageante de la saison : une victoire 2-1 contre la Nouvelle-Angleterre. Ricardo Pepi, 18 ans, a marqué les deux buts, le deuxième après une course incroyable avec le ballon dans laquelle il a laissé deux défenseurs de la Révolution dans la poussière.– Bonagura

Classement précédent :14

Prochain match MLS :3 juillet au Chicago Fire, 20 h HE, ESPN +

Les Five Stripes ont rebondi après la défaite de la semaine dernière face au NYCFC, mais n’ont pu réussir qu’un match nul sans but contre les Red Bulls, prolongeant leur séquence sans victoire à cinq matchs – et neuf de leurs dix derniers. — Lindberg

Classement précédent : 15

Prochain match MLS : 1er juillet vs Portland, 21 h 30 HE

La bonne nouvelle : Austin reste invaincu à domicile. Le moins : il n’a toujours pas marqué devant ses supporters locaux. Un point contre l’équipe qui a failli déménager à Austin, le Columbus Crew, est un résultat positif, mais il est difficile de s’enthousiasmer pour une équipe qui n’a marqué qu’un seul but lors de ses sept derniers matches, dont une défaite 2-0 au Minnesota. milieu de la semaine. – Bonagura

jouer 1:11 Le Minnesota obtient des buts de Franco Fragapane et Adrien Hunou dans les dix-huit premières minutes de la victoire 2-0 sur Austin.

Classement précédent : 25

Prochain match MLS : 4 juillet au FC Dallas, 20 h 30 HE, ESPN+

Les Whitecaps n’ont obtenu qu’un point en deux matchs, mais ce fut quand même une semaine encourageante étant donné que le match nul est venu contre les Sounders et que le Galaxy a marqué dans les derniers instants du match pour gagner 2-1. – Bonagura

Classement précédent : 22

Prochain match MLS : 3 juillet à CF Montréal, 19 h 30 HE, ESPN+

La défaite 2-1 de vendredi contre Orlando était la quatrième défaite consécutive de Miami. La doublure argentée pour les Herons est que Gonzalo Higuain a marqué son cinquième but en huit apparitions; malheureusement pour le club, ses coéquipiers n’ont combiné que quatre en 2021. — Lindberg

Classement précédent : 26

Prochain match MLS : 3 juillet au Houston Dynamo, 20 h HE, ESPN+

Vous devez ressentir pour les fans de Cincinnati. Le magnifique stade TQL est maintenant ouvert, mais la fortune de FAC à domicile ne s’est pas améliorée. Sur la route, par contre, c’est une autre histoire. La victoire 2-0 de samedi contre Toronto était leur deuxième victoire consécutive – toutes deux à l’extérieur – et les trois victoires du club cette saison sont survenues en dehors de l’Ohio.— Lindberg

Classement précédent : 21

Prochain match MLS :3 juillet au Minnesota, 20 h HE, ESPN+

Au cours des quatre derniers matches, San José a marqué plus de buts contre son camp (2) que de buts (1) et n’a remporté aucune victoire sept fois de suite. Les Quakes étaient excitants au début de l’année et maintenant ils ne sont plus pertinents. – Bonagura

Classement précédent : 24

Prochain match MLS : 3 juillet à DC United, 17 h 30 HE, ESPN +

Aussi décevant qu’une cinquième défaite consécutive soit pour un club aussi habitué au succès que Toronto l’a été au cours des six dernières années, une défaite 2-0 contre Cincinnati est potentiellement plus accablante. Une seule équipe en MLS a un différentiel de buts pire que les Reds moins huit. — Lindberg

Classement précédent :27

Prochain match MLS :3 juillet contre Atlanta United, 20 h HE, ESPN+

La séquence de trois défaites consécutives du Fire est terminée après un match nul 3-3 contre Philadelphie, mais le contexte sous-jacent rend la lecture déprimante et résume assez bien la saison de Chicago: trois buts dans le match de samedi représentent plus de 40% des buts de l’équipe cette saison, et le tirage au sort n’était que la troisième fois en dix matchs ce trimestre qu’ils marquaient un point ou plus. — Lindberg