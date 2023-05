Seattle paiera 2,3 millions de dollars aux lanceurs d’alerte pour les textes supprimés de l’ancien maire Durkan en 2020

SEATTLE (AP) – La ville de Seattle paiera 2,3 millions de dollars pour régler un procès intenté par des employés qui ont aidé à révéler que des milliers de SMS de la maire de l’époque, Jenny Durkan, avaient été supprimés en 2020 au milieu des protestations contre la mort de George Floyd aux mains de la police de Minneapolis .

Les termes du règlement de la ville avec Stacy Irwin et Kimberly Ferreiro ont été finalisés cette semaine et communiqués au Seattle Times via une demande de divulgation publique vendredi, a rapporté le journal.

Après leur plainte de lanceur d’alerte en 2021, un examen plus approfondi a montré que les textes d’autres hauts responsables n’avaient pas non plus été retenus de cette période en 2020 lorsque la police a utilisé des gaz lacrymogènes contre les foules de manifestants Black Lives Matter et a temporairement évacué un poste de police pendant des semaines de manifestations. Les manifestants ont également occupé temporairement une petite zone de la ville connue sous le nom de zone de protestation organisée de Capitol Hill.

Le paiement de 2,3 millions de dollars s’ajoute aux près de 800 000 $ dépensés par la ville pour défendre l’affaire.

Irwin et Ferreiro ont déclaré qu’ils avaient été maltraités en tant qu’officiers des archives publiques du bureau de Durkan pour s’être opposés à la façon dont le bureau traitait les demandes des journalistes et d’autres personnes concernant des archives, y compris les textes de Durkan, selon leur procès. Ils ont dit qu’ils étaient « soumis au mépris, au ridicule, aux abus et à l’hostilité … et à la demande d’accomplir des actes illégaux ».

Ils ont été contraints de démissionner plutôt que de continuer à endurer l’environnement de travail hostile, selon leur procès.

L’accord stipule que le règlement n’est pas un aveu d’acte répréhensible et interdit aux parties de parler publiquement du montant du règlement.

Irwin s’est dite soulagée de mettre fin à « un chapitre sombre » de sa vie, mais reste contrariée d’avoir à reconstruire sa carrière et perturbée par ce qui s’est passé.

« Il n’y a eu aucune reddition de comptes », a-t-elle déclaré. « Ces fonctionnaires s’en sont tirés et ce sont les contribuables qui paient. »

Ferreiro a décrit le bureau du maire comme une « autocuiseur » et a déclaré que l’expérience l’avait poussée à quitter Washington. Elle considère le règlement comme une victoire pour les lanceurs d’alerte, mais reste une perte pour les habitants de Seattle car certaines questions sur les actions des responsables de la ville « ne seront jamais répondues ».

Le procureur adjoint de la ville, Scott Lindsay, a déclaré dans un e-mail que le bureau du procureur de la ville était « ravi que nous ayons pu résoudre cette affaire ».

Durkan n’a pas répondu à une demande de commentaire du journal.

Irwin et Ferreiro sont devenus des lanceurs d’alerte lorsqu’ils ont informé la Commission d’éthique et électorale de Seattle que le bureau du maire avait mal géré les demandes de documents publics. Une enquête menée par la commission d’éthique a déterminé que la conseillère juridique du maire, Michelle Chen, avait violé la loi sur les archives publiques de l’État en utilisant des interprétations étroites de certaines demandes pour exclure les textes manquants de Durkan.

Un avocat de Chen a qualifié l’enquête d’inéquitable, affirmant entre autres qu’elle n’avait pas tenu compte de l’implication d’autrui.

Les textes et autres communications sur les affaires publiques des élus locaux doivent être conservés pendant au moins deux ans, conformément à la loi de l’État. Quiconque détruit volontairement un document public censé être conservé est coupable d’un crime, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison.

Le bureau de Durkan a initialement cité un « problème technologique inconnu » derrière les messages manquants. Un rapport médico-légal commandé par la ville a révélé plus tard que le téléphone de Durkan avait probablement été modifié en juillet 2020 pour supprimer automatiquement les textes après 30 jours et était également configuré pour supprimer les textes stockés dans le cloud.

Parmi les autres responsables dont les textes de 2020 manquaient, citons le chef de la police de l’époque Carmen Best et le chef des pompiers Harold Scoggins, entre autres. Plus de 27 000 SMS ont été supprimés du téléphone de Best, tandis que les téléphones utilisés par Scoggins et d’autres ont été réinitialisés en octobre 2020, selon un rapport médico-légal.

L’été dernier, le procureur du comté de King, Dan Satterberg, a demandé au shérif Patti Cole-Tindall d’enquêter sur la suppression des textes de Durkan et de ceux d’autres dirigeants de la ville. Le bureau de Cole-Tindall n’a pas encore annoncé de résultats.

The Associated Press