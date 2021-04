Eh bien, la MLS est de retour pour 2021, et le week-end d’ouverture n’a pas manqué de drame, de superbes buts et de gros résultats. La nouvelle équipe Austin FC a ouvert l’année avec une première défaite, LA Galaxy a obtenu deux buts de Chicharito (vous vous souvenez de lui?) Pour battre un Inter Miami rééquipé, et le Columbus Crew s’est battu pour un match nul 0-0 avec ses rivaux de la Conférence Est de Philadelphie. Cependant, le plus gros résultat du premier tour pourrait être l’énorme bombardement 4-0 du Minnesota par Seattle vendredi soir pour donner le ton à leur dernière quête de la Coupe MLS.

Soyez au courant de l’action du week-end et voyez où se situe votre équipe dans notre classement de la première semaine.

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril au LAFC, 18 h HE (ESPN / ESPN Deportes)

Le score le plus déséquilibré du week-end d’ouverture appartenait à Seattle, qui a étranglé Minnesota United, 4-0. Les Sounders n’ont pas encore terminé en dessous de la quatrième place de la Conférence Ouest au cours de leurs 12 ans d’existence dans la MLS, et il n’y a aucune raison de croire que ce sera l’année qui changera. – Bonagura

L’énorme victoire de Seattle sur le Minnesota pour ouvrir la saison attirera l’attention du reste de la MLS. Jeff Halstead / Icon Sportswire via Getty Images

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril vs Inter Miami, 20 h HE (ESPN +)

Dans une bataille entre les vainqueurs en titre des Supporters Shield et les détenteurs actuels de la Coupe MLS, l’Union a quitté le côté le plus heureux, laissant Columbus avec un match nul 0-0 sur la route. Andre Blake était en forme de mi-saison pour Philly, effectuant plusieurs gros arrêts pour préserver le point. – Carlisle

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 1er mai au CF Montréal, 15 h HE (ESPN +)

Si Blake était vif, Eloy Room n’était pas trop minable non plus dans le but de l’équipage, bien que leur manque de rythme dans le troisième attaquant soit une autre histoire. Cela va sûrement s’améliorer au fil de la saison. – Carlisle

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Vendredi 23 avril vs Orlando City, 19 h 30 HE

Même avec une liste épuisée, le SKC a trouvé un moyen de revenir d’un déficit de 1-0 pour gagner 2-1 aux Red Bulls, alors que John Pulskamp, ​​19 ans, est devenu le plus jeune gardien de but à remporter un match en MLS depuis Bill Hamid en 2010. Neuf joueurs locaux faisaient également partie de l’équipe de la journée de SKC. – Bonagura

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– MLS sur ESPN +: diffusez des jeux et des rediffusions en direct (États-Unis uniquement)

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Dimanche 25 avril vs Red Bulls de New York, 17 h 30 HE

Le début de saison le plus encourageant appartient peut-être à la galaxie. Non seulement parce qu’ils ont réussi à effacer un déficit de 2-1 pour gagner 3-2 à l’Inter Miami, mais parce que Chicharito a marqué deux fois, égalant son total en 12 apparitions la saison dernière. S’il peut être la menace constante de notation pour laquelle il était censé être, cela résoudrait beaucoup de problèmes qui ont tourmenté l’équipe l’année dernière. – Bonagura

jouer 1h30 Javier Hernandez marque deux fois et Sacha Kljestan marque le vainqueur de la victoire 3-2 du LA Galaxy contre l’Inter Miami.

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril vs Seattle, 18 h HE, ESPN / ESPN Deportes

Les Black and Gold étaient sans le vainqueur en titre du Golden Boot, Diego Rossi, et Carlos Vela est sorti après 22 minutes, mais LAFC a trouvé un but en deuxième mi-temps grâce à la nouvelle acquisition Corey Baird et un but d’assurance en cas d’arrêt pour gâcher les débuts d’Austin en MLS. Les blessures de Rossi et Vela sont toutes deux mineures et les deux sont probablement disponibles contre les Sounders. – Bonagura

– Bradley sur Vela: « J’ai sauté le pistolet » avec la forme physique de la star de LAFC

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril au Nashville FC, 14 h HE

Djordje Mihailovic est depuis longtemps un talent révolutionnaire en attente. Samedi contre Toronto, il a montré des signes qu’il était capable de produire le genre d’impact prévu depuis longtemps. Au-delà du but qu’il a marqué, il était sans doute le meilleur joueur sur le terrain dans une victoire de 4-2. – Carlisle

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à New England, 20 h HE (ESPN +)

Certains matchs sont gagnés avec un jeu technique lisse, d’autres grâce à l’énergie et à la perturbation de l’opposition. La première victoire de DCU sous Hernan Losada est tombée dans cette dernière catégorie en battant le NYCFC 2-1. Compte tenu de la longue liste de blessures, le nouveau directeur de DC ne s’en souciera pas du tout. – Carlisle

jouer 0:47 Brendan Hines-Ike arrive de loin et marque un but incroyable contre NYCFC lors de ses débuts à DC United.

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à Portland, 22 h 30 HE, ESPN +

Le Dynamo a ouvert la saison à peu près aussi bien qu’ils auraient pu l’espérer, devançant complètement San Jose en première mi-temps dans ce qui se terminerait par une victoire 2-1. Les buts de Memo Rodriguez et Maximiliano Urruti ont fourni suffisamment de coussin pour repousser la charge tardive de San Jose. – Bonagura

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à Toronto (à Orlando), 15 h HE (ESPN +)

Une tête de Lucas Cavallini à la 49e minute a fourni le vainqueur des Whitecaps et a rythmé le dernier match du week-end. Après avoir raté les séries éliminatoires au cours des trois dernières saisons, peuvent-ils mettre fin à la séquence? – Bonagura

2 Liés

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril vs Chicago, 20 h HE (ESPN +)

L’ère Gabriel Heinze a pris un bon départ avec un nul 0-0 sur la route contre son rival Orlando. Alors que Josef Martinez est revenu sur le terrain, l’attaque a quelques problèmes à résoudre. – Carlisle

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Vendredi 23 avril au Sporting Kansas City, 19 h 30 HE

Le match nul 0-0 des Lions contre Atlanta n’était pas tout à fait le début qu’Orlando espérait, mais la vue d’Alexandre Pato clopinant avec une blessure au genou droit donnait certainement à réfléchir. Cela changera-t-il le calcul en termes de transfert de Daryl Dike? – Carlisle

jouer 1:15 Chicago prend une avance de 2-0 en 11 minutes, mais la Nouvelle-Angleterre rugit pour marquer un point lors de son match d’ouverture de la saison.

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à DC United, 20 h HE (ESPN +)

Les 11 premières minutes ont été un cauchemar pour les Revs alors qu’ils allaient deux buts à Chicago, mais l’équipe de Bruce Arena s’est ralliée de manière impressionnante et a failli repartir avec une victoire. Un match nul 2-2 à l’extérieur pour commencer la saison n’est pas si mal du tout. – Carlisle

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril au New York City FC, 13 h HE (ESPN +)

La bonne nouvelle est que Lucho Acosta et Brenner étaient comme annoncé, mais après avoir pris une avance de 2-0, FCC a dû se défendre pour sa vie et s’est contenté d’un match nul 2-2. Heureusement que le gardien Przemyslaw Tyton était assez fort pour le maintenir à niveau. – Carlisle

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril vs CF Montréal, 14 h HE

NSC a montré beaucoup de verve offensive (32 tirs!) Bien qu’il ait fallu le « shross » de Randall Leal pour sauver un match nul 2-2 avec Cincinnati. Gary Smith espère que le vrai NSC est celui qui a dominé les 80 dernières minutes. – Carlisle

jouer 0:56 Une incroyable finition de curling de Randall Leal amène le Nashville SC au niveau du FC Cincinnati après une traînée 2-0.

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril contre Austin FC, 21 h HE (ESPN +)

Avec Sam Vines mis à l’écart en raison d’une blessure, les Rapids ont déployé Kellyn Acosta à l’arrière gauche et ont débuté la saison avec un match nul 0-0 au FC Dallas. Le match n’a pas nécessairement illustré cela, mais les Rapids ont élevé les attentes après la course de l’an dernier aux séries éliminatoires de la première année de Robin Fraser en tant qu’entraîneur-chef. – Bonagura

La Major League Soccer est sur ESPN +. Columbus est le champion en titre de la ligue à 27 équipes, ce qui ajoute Austin au giron en 2021.

Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN + MLS SUR ESPN.COM

• Accueil | Horaire | Classement

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à San Jose, 15 h 30 HE

Pour ceux qui s’attendent à ce que le FC Dallas s’appuie fortement sur les produits de son académie vantée pour commencer la saison, cela ne s’est pas produit. Le milieu de terrain Paxton Pomykal a fait son retour tant attendu de blessure en tant que sous-marin à la 69e minute et l’attaquant de 18 ans Ricardo Pepi a obtenu un camée tardif, bien que Dallas n’ait pas réussi à générer beaucoup dans l’attaque. – Bonagura

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril vs Houston, 22 h 30 HE, ESPN +

Après avoir obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF avec une victoire de 5-0 (7-2 agg) contre le côté hondurien du Marathon en milieu de semaine, Portland n’a jamais trouvé de rythme lors d’une défaite 1-0 contre Vancouver dimanche soir à Salt Lake City pour ouvrir. leur campagne MLS. – Bonagura

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril vs Vancouver, 15 h HE (ESPN +)

Fatigué de ses efforts en milieu de semaine en Ligue des champions de la CONCACAF, TFC était léthargique dès le départ en s’inclinant 4-2 contre Montréal. Les Reds iront sans doute mieux une fois que des joueurs comme Alejandro Pozuelo, Jozy Altidore et Chris Mavinga seront de retour sur le terrain, même si une rotation de l’équipe aiderait également. – Carlisle

jouer 2:02 Victor Wanyama marque dans la déroute de Montréal contre le Toronto FC lors de son match d’ouverture de la saison MLS.

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à Minnesota United, 20 h HE, ESPN +

RSL a été la seule équipe à ne pas participer à la semaine d’ouverture, mais l’équipe a reçu de bonnes nouvelles lorsqu’il a été révélé que l’attaquant Bobby Wood rejoindrait l’équipe plus tôt que prévu après la résiliation de son contrat par Hamburg SV. – Bonagura

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à Atlanta, 20 h HE (ESPN +)

Le Fire a disputé un match à domicile devant les fans pour la première fois depuis 2019, mais les faiblesses défensives du Fire – en particulier sur les coups arrêtés – ne sont que trop familières car ils ont craché une avance de deux buts contre la Nouvelle-Angleterre. Au moins, Robert Beric a pris un bon départ avec un but et une passe décisive. – Carlisle

2 Liés

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril vs FC Cincinnati, 13 h HE (ESPN +)

Après 20 premières minutes encourageantes, le NYCFC a été éliminé de sa foulée et n’a pas pu le récupérer en perdant 2-1 contre DC United. Sera intéressant de voir si Alfredo Morales, de retour d’Europe, peut aider à cet égard une fois qu’il aura commencé à obtenir plus de minutes. – Carlisle

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Dimanche 25 avril à LA Galaxy, 17 h 30 HE

Profitez de Caden Clark tant que vous le pouvez, les amis. Il semble que tout ce qu’il fait c’est marquer Golazos, y compris le décompte des Red Bulls samedi. Hélas pour New York, le reste de l’équipe n’a pas fait assez pour prendre la tête, s’inclinant face à Kansas City. – Carlisle

jouer 0:44 Caden Clark ouvre la saison MLS 2021 avec une autre finition époustouflante, mais les Red Bulls perdent 2-1 face au Sporting KC.

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril contre FC Dallas, 15 h 30 HE

La mauvaise première mi-temps de San Jose lors de leur défaite 2-1 contre Houston rappelait certaines de ses performances cauchemardesques l’année dernière, mais les Quakes sont devenus le jeu au fur et à mesure que la seconde mi-temps progressait. La brillante frappe de curling de Paul Marie a réduit l’avance de moitié à la 74e minute avant que Chris Wondolowski ne gaspille un tap-in qui aurait divisé les points. – Bonagura

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à Philadelphie, 20 h HE (ESPN +)

Une journée de rêve s’est transformée en cauchemar pour Miami, soufflant deux pistes en perdant 3-2 contre le Galaxy. Gonzalo Higuain a finalement montré un certain pedigree de Joueur Désigné avec un but et une passe, mais il a été surpassé par Javier « Chicharito » Hernandez. Le milieu de terrain de Miami doit également durer plus d’une heure. – Carlisle

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril à Colorado Rapids, 21 h HE (ESPN +)

Austin n’a pas obtenu le résultat espéré lors de son premier match en MLS, mais la défaite 2-0 contre LAFC – qui a doublé comme un début d’entraîneur-chef pour Josh Wolff – était une démonstration encourageante de ce qui pourrait être à venir. Cela n’a pas donné lieu à de nombreuses chances de qualité, mais il est remarquable, tout en essayant de comprendre le style de jeu d’Austin, de noter qu’il avait 55,8% de possession contre une équipe de LAFC connue pour dominer la possession. – Bonagura

Classement précédent: N / A

Prochain match MLS: Samedi 24 avril vs Real Salt Lake, 20 h HE, ESPN +

Après avoir atteint la finale de la Conférence Ouest l’année dernière, Minnesota United est entré dans la saison dans le groupe d’équipes avec des ambitions légitimes de la Coupe MLS. Une défaite 4-0 pour commencer l’année a un moyen de repousser instantanément les attentes. – Bonagura