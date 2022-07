Seattle et Portland ont établi des records de durée de chaleur pendant la vague de chaleur

SEATTLE (AP) – Seattle et Portland, Oregon, ont établi dimanche des records pour la plupart des jours consécutifs de températures élevées et les autorités de l’Oregon ont enquêté sur d’autres décès liés à la chaleur.

À Seattle, la température est montée à 91 Fahrenheit (32,8 Celsius) en début d’après-midi, le sixième jour consécutif record où le mercure a dépassé 90 F (32,2 C). À Portland, dans l’Oregon, dimanche, les températures ont dépassé 95 F (35 C) pour le septième jour consécutif, un record pour la ville pendant des jours consécutifs au-dessus de cette marque.

Dans l’Oregon, le bureau du médecin légiste de l’État a déclaré dimanche qu’il enquêtait sur 10 décès pouvant être liés à la chaleur. Dans la région de Portland, les températures ont dépassé 100 F (37,8 C) plusieurs fois au cours de la semaine dernière.

Les responsables de Portland ont déclaré qu’ils garderaient les abris de refroidissement ouverts jusqu’à dimanche soir.

Le National Weather Service a émis un avertissement de chaleur excessive pour les régions de Portland et de Seattle, Washington, jusqu’à dimanche soir. Les températures devraient se refroidir à partir de lundi alors que l’air plus froid du Pacifique souffle.

Le changement climatique alimente des vagues de chaleur plus longues dans le nord-ouest du Pacifique, une région où les épisodes de chaleur d’une semaine étaient historiquement rares, selon les experts du climat.

Les résidents et les responsables du Nord-Ouest ont tenté de s’adapter à la réalité probable de vagues de chaleur plus longues et plus chaudes à la suite du phénomène météorologique mortel du «dôme de chaleur» de l’été dernier qui a provoqué des températures record et des décès.

Environ 800 personnes sont mortes dans l’Oregon, Washington et la Colombie-Britannique au cours de cette vague de chaleur, qui a frappé fin juin et début juillet 2021. La température a atteint un niveau record de 116 F (46,7 C) à Portland.

The Associated Press