SEASPAR, basé à Downers Grove, rend hommage aux participants exceptionnels et aux partenaires du banquet – Shaw Local

SEASPAR, la South East Association for Special Parks And Recreation, a récemment organisé son banquet annuel de reconnaissance Believe & Achieve au Sheraton Lisle/Naperville. L’événement était une célébration des participants, des partenaires communautaires, du personnel et des bénévoles qui ont apporté une contribution importante à la programmation de SEASPAR pour les personnes handicapées, selon un communiqué de presse.

Reconnaissance des participants

Emily Kula, résidente de La Grange, a reçu le prix de l’artiste culturel de l’année. Ayant participé activement au programme Actors Guild de SEASPAR pendant près d’une décennie, Kula a montré son talent dans de nombreuses pièces de théâtre et comédies musicales, selon le communiqué. Son dévouement aux arts culturels, associé à son attitude de soutien envers les autres acteurs, quelles que soient leurs capacités, lui ont valu la prestigieuse reconnaissance.

Allen Rosete, de Darien, a reçu le prix de l’athlète de l’année. Rosete a toujours fait preuve d’engagement en tant que participante aux programmes de volley-ball et de natation Special Olympics de SEASPAR. En tant que serveur principal de l’équipe de volley-ball des Spartans et compétitrice dans les épreuves de 50 mètres nage libre et de dos crawlé, Rosete incarne l’excellence, l’esprit sportif, le travail d’équipe et une attitude positive. En acceptant le prix, Rosete a dit « un grand merci à tous les entraîneurs, bénévoles, qui m’aident [be] un meilleur athlète.

Le prix Rising Star, qui reconnaît un jeune participant exceptionnel, a été accepté par Joseph Lyerly, 10 ans, de Woodridge. Joseph a passé cinq ans à participer à des programmes actifs de SEASPAR tels que le karaté, le softball Lightning et l’athlétisme et la natation des Olympiques spéciaux. Créatif et gentil, Joseph a connu un grand succès dans les sports Special Olympics, notamment en remportant récemment des médailles d’or lors de compétitions régionales d’athlétisme et de natation, ce qui l’a envoyé aux Jeux d’été d’État Special Olympics en juin, selon le communiqué.

Le prix Shining Star, qui récompense un participant adulte exceptionnel, a été décerné à Liam Heraty de Lisle, en reconnaissance de sa participation active à la programmation de SEASPAR. Le sourire contagieux et l’enthousiasme d’Heraty sont évidents dans divers programmes SEASPAR, notamment Social Club West, Bowling at Lisle Lanes, Soup or Salad, Spartans Golf, Cooking with SEASPAR et Yoga with Jen, selon le communiqué. Heraty est également un membre apprécié du programme de jour pour adultes Darien EAGLES.

Reconnaissance du personnel et des bénévoles

Micaela Bjarnson de Downers Grove a reçu le Leading Light Award, une distinction décernée à un membre du personnel à temps partiel de SEASPAR depuis trois ans ou moins. L’engagement et la fiabilité de Bjarnson sont évidents dans son aide à la direction de plusieurs programmes hebdomadaires et événements spéciaux. Elle s’engage activement dans l’athlétisme, les événements spéciaux ainsi que les activités pour les jeunes et les adultes, favorisant un environnement positif pour les participants et les autres membres du personnel. « J’adore ce que je fais, c’est pourquoi je travaille tout le temps », a déclaré Bjarnson en acceptant son prix.

Cheryl et Jason Steed de Downers Grove ont reçu le prix Super Star, qui célèbre les membres du personnel à temps partiel depuis trois ans ou plus. Le couple travaille sur les programmes SEASPAR depuis plus de 30 ans et a été reconnu pour son dévouement et son soutien aux participants. Leur engagement à travailler sur tant de programmes et à fournir une contribution précieuse pour les améliorer a eu un impact significatif. Lorsqu’ils ont reçu leur prix, les Steeds ont exprimé leur gratitude pour les expériences enrichissantes qu’ils ont acquises grâce à leur implication avec SEASPAR.

Le prix du bénévole Naberhaus de l’année a été décerné aux bénévoles de Home Depot de Downers Grove et Woodridge pour leur travail bénévole au tournoi de volley-ball, à la rencontre de natation et à la fête du Nouvel An de SEASPAR. Ces bénévoles, motivés par leur passion d’aider les autres, ont toujours montré leur volonté de donner un coup de main partout où cela était nécessaire, selon le communiqué.

Reconnaissance des donateurs

La famille Pauley de Downers Grove a reçu le prix du donateur de l’année pour une famille pour son soutien de longue date à SEASPAR. Leurs contributions au fil des ans ont fait une différence significative dans la vie des personnes handicapées.

Le Prix du donateur pour un club de service ou une fondation a été décerné au Conseil 5918 des Chevaliers de Colomb Robert P. Connelly. Reconnaissant leur engagement continu à soutenir les organisations qui servent les personnes handicapées, le prix reconnaît leurs dons de longue date à SEASPAR.

SEASPAR a également reconnu l’Arboretum Morton de Lisle comme le donateur de l’année pour une entreprise. La collaboration de l’Arboretum de Morton avec SEASPAR, notamment à travers l’événement Nature Play for All, est basée sur l’accessibilité à la nature pour tous. Les familles SEASPAR ont été invitées à participer à l’événement familial gratuit de deux jours.

Le banquet de reconnaissance Believe & Achieve a témoigné du dévouement, du talent et de l’esprit de collaboration des participants, du personnel, des bénévoles et des partenaires communautaires de SEASPAR. Leurs efforts collectifs ont enrichi la vie des personnes handicapées et favorisé une communauté inclusive et solidaire.

Pour plus d’informations sur SEASPAR et sa programmation récréative pour les personnes handicapées, visitez SEASPAR.org.

SEASPAR dessert les communautés de Brookfield, Clarendon Hills, Darien, Downers Grove, Indian Head Park, La Grange, La Grange Park, Lemont, Lisle, Western Springs, Westmont et Woodridge.