seasonshare présente LivePass, le premier marché par abonnement pour les stocks invendus du secteur du sport et du divertissement

LOS ANGELES, Californie / ACCESSWIRE / 29 janvier 2024 / seasonshare, la principale plateforme technologique de billetterie personnalisable dans l’industrie du sport et du divertissement, annonce le lancement de LivePass, un marché par abonnement reliant les fans aux stocks invendus à travers une variété d’expériences de divertissement. LivePass est une approche révolutionnaire de la billetterie conçue pour répondre aux préférences de la jeune génération, permettant aux fans de sport, de musique et de théâtre de vivre davantage d’événements en direct d’une manière mieux adaptée à leur style de vie et à leur portefeuille.

Tous les clients LivePass paient des frais d’abonnement mensuels en échange de points qui peuvent être utilisés pour acheter des billets pour des événements sportifs professionnels et collégiaux, des concerts, des spectacles d’humour et d’autres événements en direct à travers le pays. Les points sont reportés de mois en mois et les abonnés LivePass ont la possibilité d’annuler à tout moment. Grâce à LivePass, les fans peuvent économiser jusqu’à 70 % sur les prix des billets publiés, ce qui leur donne davantage d’opportunités d’assister à leurs événements préférés.

Pour les opérateurs d’événements, LivePass leur permet d’accéder à un marché plus large où ils peuvent définir des exigences de points et un inventaire pour chaque événement sans dégrader la valeur de leurs autres offres de billets. Grâce à LivePass, les équipes et les sites sont en mesure d’établir une relation directe avec une nouvelle génération de consommateurs qui recherchent des prix abordables, de la flexibilité et une expérience avant tout numérique.

LivePass sera lancé à Atlanta et dans l’Oregon début février, et d’autres marchés seront mis en ligne peu de temps après.

“LivePass a le potentiel de révolutionner le secteur des événements en direct”, a déclaré Aaron Holland, PDG de la société mère seasonshare. « Les fans d’aujourd’hui désirent des options de billetterie qui offrent un prix abordable, de la flexibilité et une expérience numérique. LivePass permet aux sites de s’aligner sur ces consommateurs en évolution sans dégrader la valeur de leurs autres offres de billets.

Pendant une durée limitée, tous les abonnés LivePass payants recevront leur premier événement absolument gratuit. De plus, ils pourront inviter des amis à les rejoindre et gagner des points supplémentaires lorsque leurs amis s’abonneront.

LivePass est alimenté par seasonshare, une plateforme technologique de billetterie personnalisable qui aide les équipes sportives, les organisations de divertissement et les lieux de classe mondiale à rendre le frisson du divertissement en direct plus accessible à la prochaine génération de consommateurs. Depuis 2020, seasonshare a livré plus de 100 millions de dollars en inventaire d’événements en direct pour ses partenaires à travers l’Amérique du Nord, notamment plusieurs salles de MLB, NFL, NHL, NBA, MLB, MLS, NCAA, ainsi que des salles de musique, d’art et de théâtre. La suite de solutions de billetterie par abonnement (Pass), de dernière minute (Flow) et par crédit (Flex) de seasonshare crée des options de billetterie personnalisées et flexibles qui attirent de nouveaux fans plus jeunes dans la salle, entraînant une augmentation de la fréquentation et des revenus.

À propos de Seasonshare

seasonshare est une plateforme technologique de billetterie personnalisable qui aide les équipes sportives, les organisations de divertissement et les sites de classe mondiale à rendre le frisson du divertissement en direct plus accessible à la prochaine génération de consommateurs de sport. La suite de solutions de billetterie par abonnement (Pass), de dernière minute (Flow) et par crédit (Flex) de seasonshare crée des options de billetterie personnalisées et flexibles qui attirent de nouveaux fans plus jeunes dans la salle, entraînant une augmentation de la fréquentation et des revenus. Les produits de seasonshare jouissent de la confiance d’organisations et de sites à travers l’Amérique du Nord, y compris plusieurs équipes de la MLB, de la NFL, de la LNH, de la NBA, de la MLB, de la MLS et des collèges. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez www.seasonshare.com.

Coordonnées

Bryan Harris

Communications, partage de saison

[email protected]

706-369-3589

SOURCE: partage de saison

