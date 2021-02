Sears et Kmart ferment plus de magasins. Votre établissement ferme-t-il en 2021? Voir la liste de fermeture mise à jour.

METTRE À JOUR: Cette histoire a été publiée à l’origine le 3 février et a été mise à jour le 15 février avec cinq fermetures supplémentaires de magasins Sears et d’un magasin Kmart en fonction des nouvelles offres d’emploi dans les magasins fermés. Les magasins nouvellement ajoutés sont indiqués ci-dessous.

D’autres magasins Sears et Kmart devraient fermer dans les mois à venir.

Près de deux ans après que Transformco a racheté les détaillants en difficulté après la faillite, au moins 18 magasins Sears et huit Kmart devraient fermer d’ici la mi-avril. Les ventes de liquidation devraient se terminer dans quelques magasins supplémentaires d’ici la fin février.

SB360 Capital Partners gère les ventes de clôture du magasin, selon le site Web de la société de liquidation, qui comprend une liste de 33 magasins. Certains magasins de la liste sont déjà fermés, y compris le Sears à Pasadena, au Texas.

Quelques magasins ont annoncé leur prochaine disparition sur leurs pages Facebook.

« Nous nous préparions à vous offrir une autre saison de plaisir à Kmart, mais malheureusement, ce n’était pas dans nos cartes pour nous cette fois », a publié un magasin en fermeture à Silver Spring, Maryland, sur sa page Facebook, affirmant qu’il prévoyait de fermer mi-avril.

Le Kingston, Pennsylvanie, Kmart a publié mercredi sur Facebook qu’il commencerait sa vente de liquidation jeudi après presque 47 ans.

Transformco n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de USA TODAY sur le nombre de magasins qui resteraient après les fermetures, des informations sur les ventes de liquidation et une liste de fermeture officielle.

La société n’a pas publié de liste des fermetures de magasins depuis Novembre 2019, lorsqu’elle a annoncé que 96 magasins fermeraient d’ici février 2020. À ce moment-là, la société avait annoncé qu’elle exploiterait 182 magasins après les fermetures.

Il y a eu des fermetures supplémentaires, mais aucune annonce importante n’a été faite depuis 2019.

Les deux chaînes appartenaient à Sears Holdings, qui a demandé la protection contre la faillite du chapitre 11 en 2018 et a échappé de peu à la liquidation au début de 2019. Elles ont été vendues à leur investisseur et PDG de longue date, Eddie Lampert, qui les a maintenues en vie avec un budget restreint sous la société. nom Transformco.

Sears et Kmart ont fermé plus de 3 500 magasins et supprimé environ 250 000 emplois au cours des 15 dernières années.

Transformco a annoncé dans un communiqué de presse à la mi-janvier qu’elle avait conclu la vente et l’attribution de cinq magasins Kmart fermés à Target. Les emplacements comprennent les anciens magasins Kmart à Kill Devil Hills, en Caroline du Nord; Jackson, Wyoming; Scotts Valley, Californie; Wall, New Jersey; et Auburn, Maine.

Scott Carr, président de Transformco Properties, a déclaré que la société « continue de rechercher des opportunités de création de valeur à partir de son portefeuille immobilier et de s’associer avec des détaillants, des propriétaires et des communautés dans le cadre de la réinvention continue de l’immobilier commercial ».

Macy’s, Bed Bath & Beyond et JC Penney ont annoncé des fermetures de magasins en 2021. Le détaillant de vêtements Christopher & Banks a annoncé qu’il fermerait tous ses magasins après avoir déposé une demande de protection en matière de faillite au titre du chapitre 11. Godiva ferme tous ses sites américains d’ici la fin du mois de mars en tant que visites en magasin pour sa trempette au chocolat de luxe pendant la pandémie de coronavirus.

Liste de fermeture des magasins Sears 2021

USA TODAY a compilé les listes de clôture en utilisant les rapports des médias locaux, les avis de licenciement d’État, les offres d’emploi pour les postes dans les magasins de fermeture, les annonces Facebook et en appelant les lieux. Les magasins suivants devraient fermer d’ici la mi-avril, sinon plus tôt.

California Sears ferme des magasins

Clovis: centre commercial Sierra Vista, 1140 Shaw Ave.

Long Beach: 2100 North Bellflower Blvd. (Ajouté le 15 février)

Los Angeles: Boyle, 2650 E Olympic Blvd.

Orange: Mall of Orange, 2100 N Tustin St.

Sacramento: centre commercial Arden Fair, 1601 Arden Way

Fermeture du magasin Colorado Sears

Thornton: 16395, rue Washington (Ajouté le 15 février)

Fermeture de Florida Sears

Hawaï ferme les magasins Sears

Aiea: Centre commercial Pearlridge, route 98-180 Kamehameha

Hilo: Prince Kuhio Plaza, 111 E Puainako St.

Fermeture de l’Illinois Sears

Chicago Ridge: 6501 95th St. (Ajouté au dossier le 15 février)

Fermeture du magasin Louisiana Sears

Baton Rouge: Mall of Louisiana, 6501 Bluebonnet Blvd. (Ajouté le 15 février)

Fermeture du Maryland Sears

Fermeture du Massachusetts Sears

Brockton: 200, promenade Westgate (Ajouté le 15 février)

North Attleboro: Emerald Square Mall, 1009 S Washington St.

Fermeture du magasin New York Sears

Fermeture du magasin Sears de Porto Rico

Caguas: Las Catalinas Mall (février)

Carolina: Plaza Carolina Station (février)

Hatillo: Calle Truncado

Mayaguez: Mayaguez Mall, 975 Hostos Ave Ste 110

Fermeture du magasin Texas Sears

Virginia ferme Sears

Fermetures de magasins Kmart 2021

La plupart des magasins énumérés ci-dessous devraient fermer d’ici la mi-avril, sauf indication contraire. Les dates peuvent varier.

Fermeture de magasins California Kmart

Maryland ferme le magasin Kmart

Fermeture du magasin Kmart dans le Massachusetts

Fermeture du magasin New Jersey Kmart

Belleville: 411, rue Main

Kearny Kmart: 200 Passaic Ave. (Ajouté le 15 février)

Pennsylvania Kmart ferme des magasins

Kingston / Edwardsville: 18 Mark Plaza

Willow Street: 2600 North Willow St.

Fermetures de magasins Kmart à Puerto Rico

Bayamón: Rexville, PR-199 (février)

Mayaguez: Pr Route 2 Km 149,5 (février)

Rio Piedras: 9410 Avenue Los Rome

Plus de fermetures de magasins?

Vous connaissez un magasin qui ne figure pas sur cette liste et qui ferme également? Remplissez le formulaire Google ci-dessous ou cliquez ici pour partager les détails.

