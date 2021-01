Saison deux:

Suite à la découverte de Chantal, le Groupe de recherche L’équipage se déplace rapidement pour enterrer le corps de Keith, qu’ils ont mis dans une valise bruyante zébrée. Alors qu’ils retournent à leur vie dans la ville, Dory et sa compagnie convainquent Chantal – qui est inconsciente du meurtre – de mentir sur ses allées et venues, de sorte qu’ils ne sont en aucun cas liés à Montréal.

Alors que Dory, Drew, Elliot et Portia tentent d’agir normalement, ils ont tous du mal à passer à autre chose. Plus précisément, Dory se retrouve en contact avec l’ex-femme de Keith, Portia rejoint une pièce sur les meurtres de la famille Manson, le corps d’Elliot se couvre d’urticaire et Drew tente de déménager en Chine.

Le drame s’aggrave lorsque le voisin de Dory et Drew, April (Phoebe Tyers) fait chanter le groupe, après avoir enregistré ses aveux de meurtre grâce à un mur d’appartement très fin. Elle réclame 60 000 $ pour son silence.