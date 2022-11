Seann Walshh sous le feu des débats “tendus” alors que les stars de I’m A Celeb parlent de Matt Hancock dans son dos

SEANN Walsh a été critiqué dans un débat “tendu” après que les stars de I’m A Celebrity aient parlé de Matt Hancock dans son dos.

Le comédien s’est assis avec Coronation Street Sue Cleaver et DJ Chris Moyles pour discuter de l’apparition du député dans l’émission ITV.

TVI

Seann a été vu en train de s’affronter avec ses co-stars[/caption]

TVI

Il a débattu avec Sue de la présence de Matt dans l’émission[/caption]

Matt, 44 ans, est entré dans la jungle aux côtés de Seann, 34 ans, mardi soir – avant de participer à leur premier essai ensemble hier.

Ce soir, l’ancien secrétaire à la Santé a de nouveau été emmené hors du camp pour affronter un autre procès appelé Tentacles of Terror.

Alors que Matt était en route pour retourner au camp après le procès terrifiant, l’actrice Sue, 59 ans, a été vue en train de discuter de ce qu’elle ressentait pour Matt.

Seann a lancé le débat en disant: «Cet homme aura un récit très différent de ce qu’il a fait de ce que nous pensons tous qu’il s’est passé, et il y aura des raisons.

“Je ne justifie rien de ce que ce type a fait ou certainement ce que ce gouvernement … les décisions qu’il a prises, mais putain d’être à son travail quand cela se passait.”

Sue a convenu: «Je suis totalement d’accord avec vous, mais le choix après tout ce qui s’est passé et l’impact sur tout le monde à la maison, les familles et les personnes dans les foyers de faire le choix d’entrer dans I’m A Celebrity ne me convient pas.

“Il a des électeurs chez lui, c’est un député en exercice.”

La star de Radio One Chris, 48 ​​ans, a répondu: “Je suis avec toi, Sue.”





Seann s’est ensuite rendu au Bush Telegraph pour s’ouvrir sur la détection de sa première “tension” dans le camp au cours du moment “collant”.

Il a déclaré: «C’était un moment un peu délicat aujourd’hui. Ce fut ma première vraie sensation de tension. J’étais comme oh non, je ne sais pas quoi faire.

Cela vient après que Seann ait été brutalement moqué hier soir après une question bizarre adressée à sa co-star Matt.

Le duo est devenu ce soir le dernier arrivé dans la jungle d’ITV et s’est immédiatement vu confier la tâche d’un procès de bushtucker avant de se diriger vers le camp.

Le couple a dû se frayer un chemin à travers une série de tunnels sombres et sombres pour récupérer des étoiles, laissant Seann plus pétrifié des deux sur ce qui les attendait.

Cependant, il semble que cela l’ait fait paniquer avec à peu près tout, l’amenant à demander à Matt “à quoi ressemblaient les étoiles” alors qu’il ouvrait une boîte remplie de rats.

Les téléspectateurs se sont immédiatement moqués de l’humoriste.

“Pleurer parce que Seann a dit à quoi ressemblent les stars… Elles sont en plastique”, a écrit l’un d’eux.

“” Qu’est-ce que la star ressent comme “Seann donne littéralement du fil à retordre à Owen”, a ajouté un autre, en référence au doux mais crédule compagnon de camp des Hollyoaks, Owen Warner.

D’autres se sont cependant amusés dans le scénario, l’un d’eux écrivant: “Seann” qu’est-ce que la star ressent comme “Matt” une star “. Ces deux-là sont hilarants en faisant ce procès.