Seann Walsh révèle sa plus grande peur dans la jungle – et cela pourrait surprendre les fans de I’m A Celeb

Le rat d’amour STRICTEMENT Seann Walsh a révélé que sa grande peur de la jungle est – les rats.

Le comédien, surpris en train d’embrasser la danseuse professionnelle Katya Jones alors qu’il était dans une relation à long terme, a pris la parole avant d’entrer dans le camp I’m A Celebrity en tant qu’arrivée tardive.

Seann Walsh a révélé que sa grande peur de la jungle est les rats

Seann a été photographié en train d'embrasser sa partenaire de danse Strictly, Katya Jones, devant un pub londonien en 2018

Seann, 36 ans, a déclaré: «Je ne suis pas trop content que des rats soient là-dedans.

“Je ne suis pas naturellement un homme courageux – ma tactique est de prétendre que cela ne se produit pas jusqu’à ce que nous devions faire quoi que ce soit.”

En 2018, il a été photographié en train d’embrasser Katya devant un pub londonien, mettant fin à sa romance avec sa petite amie Rebecca Humphries et conduisant le danseur Neil Jones à rappeler son mariage de six ans avec Katya.

Seann – aperçu hier échevelé sur le balcon de son hôtel – a tenté de reconstruire son image et attend maintenant son premier enfant avec sa petite amie de trois ans, Grace Adderley, 30 ans.

Il a déclaré: “Les gens ont exprimé leurs sentiments à mon sujet et j’espère qu’ils verront que je suis très différent. Je veux créer de nouveaux souvenirs.

“Au fil des ans, j’ai lu beaucoup de choses sur moi et vous savez, ça fait mal.

“J’aimerais que ce soit une sorte de nouveau départ – et peut-être juste changer les opinions. Ce serait vraiment gentil.”

Seann a poursuivi: “Comme vous pouvez l’imaginer, j’avais très peur, après la dernière fois que j’étais dans une grande émission, car les retombées n’étaient pas quelque chose sur lesquelles vous voudriez revenir.





«Grace m’a convaincu de le faire. Elle m’a convaincu que c’était la mauvaise attitude à avoir, ne pas le faire, parce que je craignais ce que les gens penseraient.

“Il semble que chaque personne qui fait la jungle dit que c’est la meilleure expérience de sa vie – alors je suis partant pour ça.

« Je suis partant pour vivre la meilleure expérience de ma vie. Qui ne le serait pas ?

Mais il a avoué qu’il serait “absolument stupéfait” si les téléspectateurs le couronnaient roi de la jungle.

Il a ajouté : « J’ai tendance à être quelqu’un qui ne pense pas à ce genre de choses.

“Je veux me faire de nouveaux amis et de nouveaux souvenirs et passer un bon moment.

“L’idée de s’asseoir autour du feu avec des gens qui ont probablement remporté des médailles d’or, des stars de la pop et des acteurs qui remettent le monde en ordre est excitante.”

Pourtant, il avait l’air pire à porter sur le balcon d’une villa de 2 millions de livres sterling à Kingscliff, en Nouvelle-Galles du Sud, où il est isolé de Covid.

Vêtu d’une chemise et d’un short déboutonnés, a été vu tenant un livre avant de se détendre au bord de la piscine privée.

Le bloc de cinq chambres se trouve à cinq minutes en voiture du manoir d’isolement de Matt Hancock et à 50 minutes de la jungle.

Un spectateur a déclaré: “Seann avait l’air d’avoir eu une nuit difficile après avoir vécu dans le luxe – alors Dieu sait comment il se débrouillera dans la jungle.”

The Sun a révélé en exclusivité le baiser de Seann et Katya