Seann Walsh et Chris Moyles de I’m A Celeb se retrouvent après avoir quitté la jungle

Chris Moyles de I’M A Celeb et son compagnon de camp Seann Walsh se réunissent après avoir quitté l’émission ITV.

La paire a semblé ravie en posant pour une photo avant de la publier sur Instagram.

Chris Moyles et Seann Walsh, amis de I’m A Celebrity, se retrouvent après avoir quitté la jungle[/caption]

Le couple semblait heureux de se voir alors qu’ils se tenaient côte à côte, les bras l’un autour de l’autre, tout en posant pour la caméra.

L’amitié de Chris et Seann s’est épanouie lors de leur passage à l’émission ITV de cette année. Et parlant de ses sentiments pour Seann, Chris a décrit le comédien comme “honnête” lors de son émission de petit-déjeuner sur Radio X.

Chris a dit aux auditeurs que contrairement à Matt Hancock, qui a remporté la troisième place, Seann a reconnu ses appréhensions après avoir été surpris en train de tricher avec sa partenaire Strictly Come Dancing, Katya Jones.

Chris a ajouté: « Depuis, il a eu beaucoup de mal en termes de carrière et de santé mentale. Il était très ouvert à ce sujet et est venu dans la série pour dire essentiellement: “Je ne suis vraiment pas un méchant, puis-je recommencer”. Ce qui est vraiment honnête et prend beaucoup de balles.

Il a ensuite poursuivi en disant: “Et Matt Hancock a en quelque sorte plongé autour de quelques questions auxquelles j’ai pensé, puis a dit:” Je suppose que tout ce que je demande, c’est le pardon “. À ce moment-là, j’ai dû sortir du camp et m’en aller parce que personnellement, j’ai trouvé cela assez faux. Et ça m’a vraiment blessé.

Chris était également incroyablement vocal en ce qui concerne ses opinions sur la décision de Matt et ITV d’entrer dans I’m A Celeb, une opinion partagée par la nation.

Il a poursuivi: «C’est un député et il est payé pour s’occuper des gens et de leurs intérêts et, espérons-le, améliorer leur vie. Je ne sais pas comment il fait ça en participant au spectacle de la jungle.

Seann, qui est arrivé septième de l’émission, est sur le point de devenir papa pour la première fois avec sa petite amie professeur de danse, Grace Adderley, 30 ans.

Chris Moyles, Seann Walsh et la gagnante de I’m A Celeb Jill Scott[/caption]

