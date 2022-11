Seann Walsh dit que son ex-petite amie a “mis fin” à sa carrière alors qu’il s’ouvre sur le scandale Strictly d’un baiser sur I’m A Celebrity

SEANN Walsh a expliqué comment son ex-petite amie avait « mis fin » à sa carrière alors qu’il abordait le scandale Strictly kiss sur I’m A Celeb.

Le comédien a finalement parlé de son câlin avec Katya Jones alors qu’il était grillé par ses co-stars après avoir été victime de la malédiction Strictly en 2018.

TVI

Seann a dit à Sue que le baiser avec Katya avait « mis fin » à sa carrière[/caption]

TVI

Il s’est ouvert sur ce qui s’est passé avec sa “pauvre ex petite amie”[/caption]

Seann, 34 ans, a dit à ses camarades de camp I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here qu’il avait été «terminé» par sa «pauvre ex-petite amie» dans une déclaration en ligne.

Rebecca Humphries a été dévastée en 2018 lorsque Seann l’a trompée avec sa partenaire de danse Strictly Katya lors d’une soirée bien arrosée.

Rappelant l’événement à sa camarade de camp Sue Cleaver, Seann a déclaré: “Moi et mon partenaire de danse, qui étions mariés – j’étais en couple – nous avons été photographiés en train de nous embrasser lorsque nous étions sur Strictly Come Dancing.”

Sue, 59 ans, a approfondi l’incident : « Pourquoi cela vous a-t-il crucifié ? Pourquoi cela a-t-il eu un tel impact ?

EN SAVOIR PLUS SUR JE SUIS UNE CELEB ALLIÉ ROSS Étonnamment, Matt Hancock n’est pas le compagnon de camp le plus odieux de la jungle WALSH à PROPOS Les fans de I’m A Celeb disent tous la même chose alors que Seann Walsh rejoint Matt Hancock

Seann a poursuivi: “Pour être tout à fait honnête avec vous, mon pauvre ex, ma petite amie à l’époque, a publié une déclaration. Ma petite amie [at the time] posté une déclaration et c’était la fin de moi.

“J’ai dit désolé. J’ai assisté à l’émission de télévision de Jonathan Ross et je me suis excusé. Je me suis assis à côté de will.i.am et Samuel L. Jackson et je me suis excusé.

“Ce sera pour toujours le moment le plus étrange de ma vie et je dois dire probablement le pire moment de ma vie.”

Sean a poursuivi dans le Bush Telegraph : « C’est quelque chose dans ma vie auquel je ne veux pas revenir.





“Évidemment, je savais que ça arriverait. Ils viennent si naturellement ici. Je veux juste passer à autre chose.

“Je veux juste être clair sur le fait que je suis vraiment désolé de ce qui s’est passé et je veux vraiment que ce soit une expérience positive et ça l’a vraiment été. Je veux sortir d’ici et aller de l’avant.

Aujourd’hui, Seann a été qualifié de “gaslighter toxique” par son ex Rebecca, qui a mis fin aux choses avec le comédien en 2018.

Rebecca a révélé comment elle avait suivi une thérapie pour l’aider à résoudre ses problèmes de confiance après la rupture de la relation.

Écrivant sur sa relation avec Seann, dont le scandale de tricherie a été révélé le jour de l’anniversaire de Rebecca, elle l’a qualifié de “toxique”.

Rebecca a déclaré: “Pendant un bref moment, j’étais la moitié du couple d’affiches pour l’amour toxique. Je ne savais même pas que l’amour ne devait pas ressembler à ce qu’il était pour nous, qu’une perte insidieuse de joie, d’opinion et de confiance n’était pas ce qu’on attendait de moi.

«Je pensais juste que les relations nécessitaient du travail et des compromis, et n’étaient pas toujours faciles à naviguer, et toute une série d’autres extraits sonores inutiles que j’avais classés au fil des ans pour justifier la douleur quotidienne.

En savoir plus sur le soleil EMBARQUÉ J’ai été obligé de coller du carton partout dans ma maison pour me réchauffer COMPORTEMENT ALIMENTAIRE Un homme révèle son « hack de station-service » qui facilite le remplissage

« Voici quelque chose d’autre à propos de la toxicité – une fois que vous le savez, vous le voyez partout. Après l’avoir quitté, mes yeux étaient ouverts sur les messages toxiques véhiculés dans la culture pop.

Rebecca a continué à écrire dans The Guardian que Seann était un “gaslighter”, ajoutant: “Au cours des deux années qui ont suivi l’incident de Strictly, j’ai travaillé très dur pour retirer de mon corps le résidu collant et ressemblant à du goudron que l’éclairage au gaz vous laisse. J’ai rencontré quelqu’un de nouveau.