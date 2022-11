Seann Walsh de I’m A Celebrity a l’air aimé alors qu’il rentre d’Australie avec sa petite amie enceinte

SEANN Walsh avait l’air plus heureux que jamais alors qu’il quittait l’Australie aux côtés de sa petite amie enceinte.

La star de I’m A Celeb, 36 ans, était clairement ravie d’être de retour dans sa zone de confort après l’avoir vécue à la dure dans la jungle pendant des semaines.

Brian Robert

Seann Walsh et Grace Adderley ont souri en traversant l’aéroport en Australie[/caption] Brian Robert

Le couple rentre chez lui après son passage dans I’m A Celebrity[/caption]

Seann et Grace Adderley attendent leur premier bébé ensemble en février et gardent le secret sur le sexe.

Le comédien a duré 21 jours en camp et a décrit l’expérience comme la meilleure de sa vie.

Il a déclaré aux hôtes Ant et Dec: “J’ai vraiment adoré. C’est dur et je ne sais pas à quel point cela passe à travers l’écran, mais c’est dur.

“Mais comme vous avez dit mon nom, tout ce qui est difficile s’en va et il vous reste des souvenirs absolument incroyables.”

Seann est arrivé tardivement dans cette série, avec le député Matt Hancock.

Il a ri: “Bon travail, je ne m’attendais pas à ça. Je vais être honnête, quand j’ai vu Matt pour la première fois, je me suis dit : “Peut-être que je ne sortirai pas en premier”. Mais il était adorable et il est toujours là pour une raison.

Grace a précédemment admis qu’elle refusait de regarder sur les réseaux sociaux pour voir des trolls dénigrer la bande dessinée en disgrâce.

Elle a insisté sur le fait que je suis une célébrité est un “nouveau chapitre” pour Seann après qu’il soit devenu tristement célèbre pour avoir trompé sa petite amie de l’époque Rebecca Humphries en embrassant sa partenaire Strictly Come Dancing Katya Jones en 2018.

Grace a déclaré: «J’espère que c’est un nouveau chapitre.

“C’est le Seann que je connais et j’ai essayé de ne pas trop chercher en ligne. Je pars juste de ce que disent tous ceux qui m’ont envoyé des messages et tout est positif. Je suis vraiment content pour lui. »

Elle a ajouté: “Je n’aime pas aller en ligne et regarder parce que cela me dérange si quelqu’un dit quelque chose de méchant et qu’il ne peut pas le lire de toute façon, donc je ne fais que me blesser si je lis des commentaires négatifs.”

S’adressant au Sun dimanche alors que Seann était dans la jungle, elle a déclaré: «Nous allons probablement organiser une première fête d’anniversaire où Boy George se produit – et peut-être que Babatunde viendra et fera un set! Ce sera génial.”

