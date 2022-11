Seann Walsh a perdu presque tout son argent avant de s’inscrire à I’m A Celebrity

SEANN Walsh n’avait plus que 20 000 £ avant d’accepter d’apparaître dans I’m A Celebrity Get Me Out Of Here!

Le Soleil peut révéler en exclusivité que le comique a vu ses revenus s’effondrer après qu’un scandale de tricherie a gâché son apparition sur Strictly Come Dancing il y a quatre ans.

La pandémie a également pesé lourdement sur les revenus de Seann[/caption]

Des sources proches du comédien, 36 ans, reprochent à son câlin avec l’ancienne partenaire de Strictly Katya Jones d’avoir laissé ses finances en lambeaux.

Seann et Katya étaient tous les deux dans des relations à long terme à l’époque et le public s’est retourné contre lui, ce qui a rendu difficile l’obtention d’un travail supplémentaire.

La pandémie a également pesé lourdement sur ses revenus car il a été contraint de partir en congé.

L’ami a déclaré: “Seann a vécu une période très difficile depuis sa dernière apparition à la télé-réalité.

“Il a fait une erreur stupide et il a été complètement déchiré pour cela.

“Il était l’ennemi public numéro un et les gens lui criaient dessus et faisaient des commentaires horribles.

«Sa santé mentale a été mise à mal et la pandémie n’a pas du tout aidé car il n’a pas pu réserver de concert.

“Nous espérons que I’m A Celebrity permettra aux gens de voir le côté plus doux et plus drôle de Sean et qu’ils tomberont à nouveau amoureux de lui.”

Le pote s’est exprimé après que nous ayons révélé à quel point la récolte de talents I’m A Celeb de cette année est plus riche que jamais.

On dit que les stars se vantent d’avoir une richesse combinée de 76 millions de livres sterling avec le chanteur Boy George en tête de liste avec 43,8 millions de livres sterling en banque.

La richesse nette de Seann était auparavant estimée à 350 000 £.

Mais les chiffres de Companies House montrent comment il a fait une hémorragie d’argent depuis 2018, lorsqu’il avait 179 219 £ en banque après être apparu sur Strictly.

En septembre de l’année dernière, il était tombé à 52 757 £, selon les comptes de Seann Walsh Ltd.

Il s’est ensuite mis en congé car les règles de verrouillage ont interdit les concerts de stand-up pendant des mois.

Les documents du HMRC montrent qu’il figurait sur la liste des 740 000 entreprises et particuliers qui ont fait une demande au programme de maintien dans l’emploi en décembre 2020.

L’année dernière, avec 18 000 £ dus aux créanciers, il n’avait plus que 20 209 £, selon ses comptes. On ne sait pas combien il sera payé pour apparaître sur I’m A Celeb.

Seann s’est déjà excusé d’avoir embrassé Katya, 33 ans, qui était mariée à Strictly pro Neil Jones, 40 ans, à l’époque alors qu’il était en couple avec l’actrice Rebecca Humphries, 35 ans.

Il a également révélé qu’il avait renoncé à l’alcool car l’alcool le déprimerait tellement qu’il craignait de finir par se suicider.

Il a déclaré: “J’ai dû arrêter de boire car toute personne sous cette pression se tuerait probablement si elle avait la gueule de bois.

« Je ne pense pas que j’aurais pu m’en sortir si je n’étais pas sobre. C’était irréel. Alors j’ai décidé, je dois faire de l’exercice et ne pas boire parce que ça ne va pas être réglé dans quelques mois, c’est pour le long terme.

S’exprimant sur le podcast Success Won’t Come Calling de Simon Gibson, il a ajouté: «C’était une chose très difficile.

“De toute évidence, personne n’avait l’intention de faire subir cela à qui que ce soit, mais à cause d’un baiser, vous avez ensuite soumis toutes ces personnes à un stress incroyable.





« Certainement ma mère – et je ne lui en ai jamais parlé pour être honnête – mais qu’est-ce que cela a fait à ma mère ? Ça a dû être horrible.

«Donc, cela est venu avec une quantité incroyable de culpabilité.

“Mais aussi, le stress que cela a mis sur mon agent qui a dû penser:” Je vais gagner de l’argent en le mettant dans ces émissions.

«Ce n’était pas dans sa description de poste et de le faire vivre à lui et à sa famille – beaucoup de culpabilité est venue avec cela.

“C’était une chose incroyablement solitaire et isolante à traverser, donc tout le monde devait faire attention à moi, mais je sais que c’était aussi stressant pour tout le monde.”

Le stand up a révélé qu’il avait renoncé à l’alcool car l’alcool le déprimerait tellement qu’il craignait de finir par se suicider[/caption]

