Séances d’information publique sur le plan directeur des parcs de Kelowna

Six séances d’information de quartier et une journée portes ouvertes contribueront à façonner la vision des parcs de Kelowna. (Ville de Kelowna)

Des séances d’information publique sur le plan directeur des parcs de la ville seront disponibles du 11 au 18 mai.

Ils comprennent une journée portes ouvertes et six séances de quartier.

L’équipe du projet sera disponible et les résidents sont invités à rencontrer le personnel et à discuter de la vision, des principes directeurs, des priorités et plus encore pour les parcs de Kelowna.

Les six séances d’information sont axées sur les quartiers et la journée portes ouvertes du 13 mai porte sur le système des parcs à l’échelle de la ville.

Les commentaires sont recueillis par le biais d’un sondage en ligne, d’un outil de cartographie et d’événements en personne :

11 mai, 16 h à 19 h – Mont Knox

12 mai, 13 h à 15 h – Parc municipal

12 mai, 16 h à 18 h – Rutland YMCA

13 mai, de 8 h à 11 h – Marché fermier et artisanal de Kelowna

13 mai, 13 h à 16 h – Parkinson Rec Centre (portes ouvertes)

14 mai, 10 h à 12 h – Coin Groves Ave & Pandosy St

18 mai, 11 h à 14 h – Parc Kerry

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la Ville de Kelowna.

@GaryBarnes109

[email protected]

Parcs familiauxKelownaparks