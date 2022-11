Séance spéciale Unnchai : Alors que Jaya Bachchan l’ignore, Abhishek salue chaleureusement et embrasse Kangana Ranaut [Watch Video]

Une projection spéciale de Unnchai a eu lieu dans la ville hier soir, ce qui a vu de nombreuses célébrités de Bollywood faire leur apparition. Les stars du film d’aventure dramatique dirigées par Sooraj Barjatya Amitabh Bachchan, Anupam Kher, Boman Irani, Danny Denzongpa, Parineeti Chopra, Neena Gupta et Sarika, pour n’en nommer que quelques-uns. Lors de la projection spéciale d’Unnchai, nous avons vu des célébrités de Bollywood telles que Salman Khan, Kangana Ranaut, Abhishek Bachchan, Riteish Deshmukh, Kajol, Rani Mukerji, Madhuri Dixit et d’autres se réunissent pour regarder le film. Une vidéo de Jaya Bachchan ignorer Kangana a attiré l’attention des internautes. Alors qu’il y a une autre vidéo d’Abhishek discutant avec animation avec Kangana avec Anupam Kher. Ils s’embrassent même et sont vus sourire tout en bavardant.