Séance publique sans rendez-vous sur les soins d’urgence virtuels à l’hôpital Soldiers Memorial

Un nouveau service virtuel de soins d’urgence a été lancé à l’hôpital Soldiers Memorial en août, et maintenant Nova Scotia Health invite la communauté à se rendre à une séance portes ouvertes pour en savoir plus.

Lors de cette séance sans rendez-vous, un représentant de Nova Scotia Health partagera des informations et répondra aux questions sur le nouveau service, y compris son fonctionnement et les problèmes de santé appropriés.

Soins d’urgence virtuels à l’hôpital Soldiers Memorial

Journée portes ouvertes au public – séance sans rendez-vous

jeudi 24 octobre

Rendez-vous à tout moment entre 15h et 18h

Salle carrousel, Soldiers Memorial Hospital, Middleton

Soins d’urgence virtuels est disponible à l’hôpital Soldiers Memorial, même lorsque le service des urgences est fermé aux heures suivantes : Du lundi au vendredi de 11h à 19h. et samedi et dimanche de 9h à 13h

Veuillez noter que les patients sont acceptés pour les rendez-vous virtuels de soins d’urgence jusqu’à 30 minutes avant la fermeture.

Les soins d’urgence virtuels sont une option permettant aux personnes d’accéder à des soins pour des problèmes de santé urgents et ne mettant pas leur vie en danger. SVoici quelques exemples de ce qui peut être vu grâce à un rendez-vous virtuel : le renouvellement des ordonnances ; congestion des sinus; toux et maux de gorge; infections des voies urinaires ; problèmes de peau; morsures et piqûres; douleurs légères à modérées ; et d’autres conditions évaluées par votre professionnel de la santé.

Les soins d’urgence virtuels ne remplacent pas le service d’urgence local, mais seront particulièrement utiles lorsque le service d’urgence local est temporairement fermé. Lorsqu’un service d’urgence est fermé, les patients ayant des problèmes de santé urgents doivent appeler le 911.