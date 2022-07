Séance photo nue du 53e anniversaire de Jennifer Lopez pour JLo Body – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JLo Beauty/HydraFacial/MEGA

Jennifer Lopez se déshabille pour son 53e anniversaire. La superstar des jeunes mariés a posé complètement nue dans un nouveau portrait époustouflant de Daniella Midengepublié par Personnes magazine et taquiné via son Instagram. Jennifer avait l’air ultra-fit alors qu’elle posait avec un genou plié, équilibrant stratégiquement son bras sur un cube blanc. L’image fait partie d’une nouvelle campagne pour son dernier lancement JLo Beauty, surnommé JLo Body. Le produit phare ? Le “JLo Body by JLo Beauty Firm + Flaunt Targeted Booty Balm”, qui se vend 65 $.

Le lancement du nouveau produit a été taquiné pendant plusieurs semaines sur ses pages de médias sociaux et a été officiellement annoncé le jour de son anniversaire, qui est tombé le dimanche 24 juillet. Le lancement marque sa première incursion dans les produits pour le corps avec la marque, qui a été sur le marché depuis janvier 2021. “Nous avons déjà des produits incroyables ciblant le resserrement et le raffermissement pour le visage, donc un produit pour le corps qui répondait à ces mêmes problèmes était une prochaine étape naturelle pour nous”, a-t-elle déclaré à la publication dans une nouvelle interview.

“C’était aussi la partie du corps pour laquelle nos consommateurs voulaient un traitement ciblé, et ils ne pouvaient pas le trouver sur le marché”, a ajouté Jennifer, qui a un derrière plutôt emblématique. Le produit a été en partie inspiré par sa maman Guadalupe Rodríguezest aux prises avec la cellulite. “Je me souviens qu’elle souhaitait qu’il y ait une formule magique qui allait le faire disparaître… Et la vérité est que nous savons que cela n’existe pas”, a expliqué Jennifer.

La photo sexy tombe au milieu de la somptueuse escapade de Jen avec son nouveau mari Ben Affleck, 49. Le duo a rendu leur union légale avec une cérémonie intime à Las Vegas, Nevada le 16 juillet, un peu plus d’un an après avoir ravivé leur romance. Ben et J.Lo ont atterri à Paris le 21 juillet avec leurs enfants respectifs, dont ses jumeaux Emme et Max14 ans et les filles de Ben Violet16 et Séraphine13.

Mariage Jlo & Ben Affleck 🤍 pic.twitter.com/n6kHZxJuuz — Auditif. (@Listenaire) 17 juillet 2022

Le couple, également connu sous le nom de Bennifer depuis leur romance initiale de 2002 à 2004, est déjà sorti le jour du 53e anniversaire de Jen pour un déjeuner romantique au restaurant Monsieur Dior de Dior à Paris.