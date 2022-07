Séance photo nue de Ranveer Singh: le cri de Poonam Pandey pour la star devient viral; les internautes disent “Deepika ki zindagi zhand kar di iss aadmi ne”

Ranveer Singh fait des nouvelles pour sa séance photo nue et comment. Il a posé dans le buff pour le magazine Paper basé au Royaume-Uni vendredi. Les images sont devenues virales et comment. Une plainte a été déposée au commissariat de police de Chembur contre la star pour outrage à la pudeur des femmes à travers ses photographies obscènes. Ranveer Singh a déclaré que se déshabiller physiquement n’avait jamais été un gros problème pour lui. Il a dit qu’il avait mis son âme à nu pour ses films, mais les gens ne l’ont pas vu. La séance photo de Ranveer Singh est comme un hommage à la star et producteur américain Burt Reynolds. Les médias sociaux ont eu des réactions mitigées à ce sujet.

Après Ranveer Singh, l’acteur sud Vishnu Vishal a fait une séance photo similaire. Les photos ont été cliquées par sa femme, la joueuse de badminton Jwala Gutta. La séance photo de Ranveer Singh a suscité des réactions, mais la meilleure est venue de Poonam Pandey. C’est ce qu’elle a tweeté.

Tu m’as battu à mon propre jeu. @RanveerOfficial pic.twitter.com/qrnnGUrJvT Poonam Pandey (@iPoonampandey) 22 juillet 2022

Comme nous le savons, Poonam Pandey, l’une des meilleures concurrentes de Lock Upp, avait déclaré qu’elle se déshabillerait si l’Inde remportait la Coupe du monde. Cependant, bien qu’elle soit dans le domaine de “l’érotisme”, elle ne s’est jamais complètement déshabillée pour les caméras. Voici comment les internautes ont réagi à son commentaire.

Ha ha ha ce tweet ? Shardul Pandit (@shardulpandit11) 23 juillet 2022

Je veux te voir comme ça Rahul Khan (@Rahulkh20882688) 22 juillet 2022

Personne n’est même près de toi ou @SherlynChopra dans ce jeu. RajbirSingh (@RajbirS95933484) 22 juillet 2022

Dono sath sath kabhi concours karo …. Haa Deepika se permet lene ke bad? st (@sais_45) 22 juillet 2022

Ouais bébé sexy Gaurav Verma (@GauravV22159584) 22 juillet 2022

Vous pouvez voir les diverses réactions que le commentaire de Poonam Pandey a suscitées chez les gens. Elle a également déclaré qu’il y avait trop de bruit autour de la nudité dans le pays. Poonam Pandey a impressionné les gens avec sa franchise sur Lock Upp.

Ranveer Singh sera ensuite vu dans Cirkus de Rohit Shetty avec Jacqueline Fernandez et Pooja Hegde. Il arrive en décembre 2022.