Acteur de Padmaavat Ranveer Singh a récemment appelé à des ennuis lorsqu’il a téléchargé des photos nues sur les réseaux sociaux. Il a fait une séance photo pour Paper Magazine et n’a eu aucun scrupule à tout dévoiler. Cependant, la séance photo lui a causé des ennuis car une plainte a été déposée contre lui pour obscénité. Une plainte a été déposée contre Ranveer Singh déclarant que ses prétendues photos de nus « blessent les sentiments des femmes ». Il y a quelques jours, l’acteur a enregistré sa déclaration auprès de la police et maintenant des détails sont apparus.

Ranveer Singh pour obtenir une note propre dans la controverse sur les photos nues?

Tel que rapporté par The Indian Express, Ranveer Singh dans sa déclaration a déclaré que la prétendue photo sur laquelle la plainte a été déposée est métamorphosée. La prétendue photo qui montre ses parties intimes ne fait pas partie des sept séries de photos qu’il a prises pour le magazine, a affirmé l’acteur. Il a même montré ses publications sur Instagram et a révélé que la photo en question n’avait pas été téléchargée par lui. La police de Mumbai a maintenant envoyé la photo présumée au médecin légiste pour comprendre si elle a été transformée ou non. Si oui, Ranveer Singh est susceptible d’obtenir un bon net dans ce cas.

Un officier a informé le portail : “Dans sa déclaration, il a déclaré que les sept photographies qu’il avait publiées sur Instagram n’étaient pas obscènes et qu’il portait des sous-vêtements. Il a ajouté que la photographie sur laquelle le plaignant avait allégué que ses ‘parties intimes étaient visibles’ a été transformé et ne fait pas partie de la séance photo.”

Célébrités sur la rangée de photos nues de Ranveer

De nombreuses stars étaient venues parler de Ranveer Singh et de la polémique suite à sa séance photo nue. Beaucoup ont adoré la chaleur de l’acteur. Kareena Kapoor avait également parlé de la polémique et déclaré qu’elle sentait que tout le monde avait beaucoup de temps libre en main car tout le monde voulait avoir une opinion sur tout.