Séance photo nue de Ranveer Singh : Deepika Padukone, Priyanka Chopra, Parineeti Chopra et d’autres célébrités réagissent ; appelez-le “incendie majeur”

Il y a quelques jours, quelques photos de Ranveer Singh d’une séance photo est devenu viral. L’acteur a fait une séance photo nue pour le magazine Paper et les photos ont pris d’assaut Internet. Alors que beaucoup de gens trouvent les photos chaudes, quelques-uns trollent également Ranveer pour être nu. Pendant ce temps, récemment, l’acteur a partagé les photos sur son Instagram, et de nombreuses célébrités comme Priyanka Chopra, Parineeti Chopra, Zoya Akhtar, Anurag Kashyap et d’autres y ont réagi.

Priyanka a commenté : “Major (avec des emoji de feu). Parineeti a écrit : “FIR E.” Masaba Gupta a commenté : “La meilleure photo de couverture que ce pays ait vue. Courageux et sans vergogne.” Kashyap a commenté : “C’est quoi cette chaleur. Matlab kya ?? Khamkhah ka Pressure.” Consultez le post ci-dessous

Deepika n’a pas réagi sur le message, mais tout en parlant de sa réaction, une source a déclaré à India Today : “Elle a été époustouflée par eux. En fait, elle a été intégrée à tout ce tournage dès le début et elle a adoré le concept. .” La source a ajouté que l’actrice avait vu les images avant même qu’elles ne soient diffusées sur Internet. Deepika a toujours été d’un grand soutien pour Ranveer, alors quand il a décidé de se mettre nu pour la séance photo, l’actrice n’a pas bronché.

Eh bien, Ranveer Singh a toujours fait la une des journaux pour ses vêtements colorés et uniques. Mais, cette fois, il est dans les nouvelles pour ne pas porter de vêtements.

Tout en parlant de ses films, Ranveer a aligné Cirkus et Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Le premier devrait sortir à Noël cette année. Il est réalisé par Rohit Shetty et met également en vedette Pooja Hegde, Jacqueline Fernandez et Varun Sharma dans les rôles principaux.

Pendant ce temps, Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani est réalisé par Karan Johar, et il met également en vedette Dharmendra, Shabana Azmi, Jaya Bachchan et Alia Bhatt. Le film devait sortir en février de l’année prochaine, mais il aurait été reporté. La nouvelle date de sortie n’est pas encore annoncée.