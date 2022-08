Séance photo nue de Ranveer Singh : acteur grillé pendant plus de 2 heures ; dit aux flics qu’il ne savait pas que ses photos seraient…

La séance photo nue de Ranveer Singh a créé une énorme controverse pour l’acteur et il a même eu des ennuis juridiques pour la même chose. L’acteur de Jayeshbhai Jordaar aurait été convoqué au poste de police le 22 août, mais en raison de ses engagements professionnels, il a retardé. Lundi, Ranveer s’est présenté au poste de police de Mumbai pour enregistrer sa déclaration concernant le FIR enregistré contre l’acteur. Selon les rapports d’ETimes, l’acteur dans sa déclaration a mentionné qu’il n’avait jamais téléchargé les photos controversées et qu’il ne savait pas que cette séance photo nue lui causerait des problèmes. On se demande si l’acteur est désormais épargné par les trollers des réseaux sociaux.

Une FIR a été déposée par une organisation non gouvernementale (ONG) qui a affirmé que Ranveer Singh avait blessé les sentiments des femmes en général en se mettant nues et en insultant leur pudeur en publiant des séances photo nues sur les réseaux sociaux. Lorsque la séance photo nue de Ranveer Singh a été mise en ligne, elle a fait face à une énorme réaction de la part de certaines sections de la société et les répercussions sont terminées. Alors qu’un grand nombre de membres de Bollywood ont manifesté leur soutien à l’acteur et l’ont qualifié de courageux pour cette séance photo nue.

Alors que la séance photo nue de Ranveer a pris d’assaut Internet, la réaction de sa femme Deepika Padukone a conquis de nombreux cœurs. Apparemment, elle le soutenait et était absolument amoureuse du concept de la séance photo. L’actrice a vu les images avant qu’elles ne soient diffusées sur Internet. Janhvi Kapoor a également apporté son soutien à l’acteur de Pajero Mastani et a déclaré qu’il ne fallait pas être pénalisé pour la liberté artistique : “Je pense que c’est la liberté artistique et je ne pense pas que quiconque devrait être pénalisé pour sa liberté artistique.” Arjun Kapoor, Vaani Kapoor, Kareena Kapoor Khan, Alia Bhatt et d’autres célébrités ont soutenu l’acteur pour son utilisation de la séance photo et ont affirmé qu’il était assez sensé pour savoir ce qui est bien et mal !