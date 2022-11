Séance parlementaire suspendue après un chahut “raciste”

L’Assemblée nationale française a brièvement sombré dans le chaos après qu’un député a crié “Ils devraient retourner en Afrique !”

Une session du Parlement français a été suspendue jeudi après qu’un législateur a été accusé d’avoir lancé une insulte “raciste” à un collègue député lors d’un débat sur la migration.

L’incident s’est produit alors que Carlos Martens Bilongo, député du parti de gauche La France Insoumise dont les parents sont d’origine congolaise et angolaise, prononçait un discours au nom d’une ONG qui aide les migrants arrivant en Europe. Il a demandé au gouvernement d’aider à trouver un port pour les 234 personnes récemment secourues en mer.

Grégoire de Fournas, un député nouvellement élu du parti conservateur du Rassemblement national (RN), a interrompu le discours en criant : “Ils devraient retourner en Afrique !”

Le chahut a immédiatement provoqué un tollé, plusieurs autres députés criant avec colère à de Fournas, après quoi la présidente, Yael Braun-Privet, a suspendu la séance.

Selon la chaîne d’information France 24, on pourrait croire que de Fournas s’adressait directement à Bilongo, car en français, les pronoms «il» et «ils» se prononcent de la même manière.

De nombreux politiciens ont condamné le député conservateur, dont le parti est connu pour sa position anti-migrants. “Le racisme n’a pas sa place dans notre démocratie” a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne.

Bilongo a également accusé de Fournas de racisme. “Aujourd’hui dans la salle du parlement, il m’a insulté personnellement. Il a insulté des millions de Français qui me ressemblent », a-t-il déclaré à la radio France Info.

De Fournas a nié avoir insulté Bilongo et a accusé son parti de “manipulation.”

“Ils essaient de déformer mes propos, de me donner l’impression que je faisais des commentaires dégoûtants envers un collègue député qui a la même légitimité que moi à siéger sur ces bancs”, a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu’il appelait spécifiquement à ce que les migrants qui traversent la mer Méditerranée en bateau soient renvoyés chez eux plutôt que d’être autorisés à débarquer en France.

Le RN, anciennement connu sous le nom de Front national et dirigé par Marine Le Pen entre 2011 et 2021, a remporté 89 sièges à l’Assemblée nationale de 577 sièges du pays en juin, marquant la plus grande victoire de l’histoire du parti.

En avril, Le Pen a perdu face à Emmanuel Macron lors du second tour de l’élection présidentielle, recueillant 41,45 % des voix contre 58,55 %.