Séance d’information sur la double reconnaissance de crédit prévue – Kelowna Capital News

Les programmes à double reconnaissance de crédit des écoles publiques Central Okanagan organiseront une soirée d’information le mardi 15 novembre à l’école secondaire Kelowna, de 17 h 30 à 19 h.

L’événement présentera les options du programme à double reconnaissance de crédit du district scolaire et offrira aux élèves et aux parents la possibilité d’interagir directement avec les partenaires de formation postsecondaires et de l’industrie.

L’initiative comprend 20 programmes à double reconnaissance de crédit avec l’Okanagan College et un programme de crédits en ingénierie avec l’école d’ingénierie de l’UBC Okanagan, car les étudiants peuvent acquérir des crédits de cours postsecondaires tout en étant encore au secondaire.

Un aperçu de la présentation de 20 minutes à double reconnaissance de crédit sera donné par Bob Boback, coordonnateur de la double reconnaissance de crédit et de l’apprentissage, à 18 h.

Il s’agissait de la dernière réunion du Conseil de l’éducation du centre de l’Okanagan, mercredi 28 octobre, pour l’administrateur sortant de Kelowna, Norah Bowman, qui a choisi de ne pas se présenter pour un second mandat lors des récentes élections municipales.

Bowman a déclaré que ses quatre années en tant qu’administratrice lui donnaient une place au premier rang pour le dévouement de ceux qui travaillent dans le système scolaire public du centre de l’Okanagan, et elle a salué le personnel de soutien du district scolaire Mona Essler, Yvonne Hildebrandt, Lise Bradshaw et le Michelle DesRochers, décédée depuis, a aidé tous les conseillers à se préparer pour les réunions du conseil scolaire et des comités.

Défenseur persistant de l’éducation publique pendant son mandat au conseil scolaire, Bowman a déclaré que son expérience l’a laissée encore plus attachée à la conviction que les écoles publiques sont la meilleure option d’éducation.

Bowman a reçu un cadeau et un certificat de reconnaissance de la BC School Trustee Association pour ses quatre années de service.

Les administrateurs réélus Lee-Ann Tiede (deux mandats) et Julia Fraser (trois mandats) ont également reçu des certificats de service de la BCSTA.

La diffusion des réunions des conseils scolaires publics commencera le 9 novembre, avec la cérémonie d’assermentation et la réunion inaugurale du nouveau conseil scolaire, à partir de 18 h.

La diffusion des réunions des comités permanents du conseil demeurera la décision des nouveaux présidents des comités.

Le conseil scolaire a prolongé la reconnaissance des lauréats des Prix du premier ministre pour l’excellence en éducation – Rupinder Aujla, enseignant à Ellison Elementary dans la catégorie Outstanding New Teacher; et Nicole Rishaug, porte-parole de l’équipe de réussite des élèves à l’école secondaire Mount Boucherie.

Rob Bennett, de l’école secondaire Kelowna, et Carmen McDowell, de l’école intermédiaire Rutland, étaient également en lice pour la catégorie du prix de l’enseignant exceptionnel.

La présidente du conseil scolaire Moyra Baxter, le surintendant/PDG Kevin Kaardal et la surintendante adjointe Terry-Lee Beaudry étaient présents pour la remise des prix à Government House à Victoria.

Tina Clarke, enseignante à l’école secondaire Kelowna, récipiendaire de la désignation 2022 de l’American Geographical Society Fellow, sera la seule Canadienne à participer à un symposium de trois jours sur la production alimentaire agricole à New York à partir du 15 novembre.

Clarke, professeur de géographie, a déclaré que le symposium était coparrainé par la NASA et la National Geographic Society, avec une cinquantaine d’enseignants de partout aux États-Unis invités à participer.

“J’ai entendu parler du symposium et j’ai demandé aux organisateurs si je pouvais postuler pour participer et on m’a dit d’y aller”, a déclaré Clarke aux administrateurs.

« Je suis le seul Canadien à participer.

