Sean Woulfe condamné à 2 ans dans un accident à grande vitesse en 2017 qui a tué sa mère et ses 3 fils – Shaw Local

Sean Woulfe a été condamné mercredi à deux ans de prison pour l’accident mortel de 2017 dans l’est rural du comté de Will qui a tué une mère enceinte et ses trois fils.

Woulfe, 30 ans, d’Orland Park, a plaidé coupable en juillet à cinq chefs d’homicide imprudent après qu’un procès trois mois plus tôt s’est terminé par un procès nul, lorsque le jury n’a pas pu rendre de verdict.

Sean Woulfe était assis la tête baissée pendant la plupart des plaidoiries finales lors de son procès pour homicide imprudent en mars.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Il conduisait sa camionnette Chevy S10 à plus de 80 mph dans une zone de 55 mph et a exécuté un panneau d’arrêt lorsque l’accident s’est produit, a noté le bureau du procureur de l’État du comté de Will dans un communiqué de presse sur la condamnation.

La collision du 24 juillet 2017 a tué Lindsey Schmidt, 29 ans, de Beecher, qui conduisait ses trois fils à des cours de Bible dans une église en Crète, ont déclaré les procureurs. Schmidt était enceinte à l’époque et ses fils – Owen, 6 ans, Weston, 4 ans et Kaleb, 19 mois, sont tous morts dans l’accident.

La collision s’est produite à l’intersection de l’avenue Yates et du chemin Corning dans le canton de Washington.

Lindsey Schmidt et Kaleb étaient morts sur les lieux. Les deux autres enfants ont été hospitalisés. Mais Weston est décédé la nuit suivante et Owen est décédé deux jours plus tard, selon le bureau du procureur de l’État.

Le juge du circuit du comté de Will, Daniel Rippy, a envoyé Woulfe en prison après une audience de détermination de la peine mercredi.

Le juge Dan Rippy au procès pour homicide imprudent de Woulfe en mars.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Woulfe a été condamné à deux ans chacun pour les cinq chefs d’accusation d’homicide imprudent, dont l’homicide imprudent d’un enfant à naître. Mais les peines seront exécutées simultanément, elles totaliseront donc deux ans de prison.

Woulfe passera moins de temps que cela en prison, puisqu’il a été crédité de 172 jours de garde à vue déjà purgés.

Woulfe a été emprisonné lorsque sa caution a été révoquée après avoir plaidé coupable le 21 juillet.

Au moment de son plaidoyer de culpabilité, l’avocat de Woulfe, George Lenard, a déclaré que son client ne voulait pas que la famille de Schmidt subisse un autre procès.

L’avocat de la défense George Lenard a été vu lors des plaidoiries finales du procès pour homicide imprudent de Sean Woulfe en mars.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Lors du procès de Woulfe, qui a duré quatre jours, un témoin a déclaré que l’impact de la collision entre son camion et le Suburu Outback de Schmidt avait créé un son “comme une explosion”.

Le procureur adjoint de l’État, Adam Capelli, a déclaré dans ses plaidoiries finales que les enquêteurs avaient déterminé que Woulfe roulait de 83 à 84 mph dans les secondes précédant l’accident et qu’il n’y avait aucun signe qu’il ait freiné avant la collision.

Le procureur adjoint du comté de Will, Adam Capelli, présente les plaidoiries finales du procès de mars pour Sean Woulfe, qui s’est soldé par une annulation du procès.

(Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Lenard a fait valoir que la collision n’était pas un cas d’homicide imprudent, affirmant que Woulfe n’était pas en état d’ébriété ou n’utilisait pas son téléphone. Lenard a déclaré que Woulfe n’était pas familier avec l’intersection et pensait que l’autre véhicule avait le panneau d’arrêt.

Après que le jury soit dans l’impasse sur un verdict, les avocats des deux parties se sont rencontrés en mai pour discuter d’une éventuelle résolution de l’affaire, qui a conduit au plaidoyer de culpabilité et à la condamnation mercredi.

Il y aura une audience vendredi pour une requête de Lenard visant à reconsidérer la peine.