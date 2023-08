Sean Winton et York font des débuts fracassants à Glenbrook South – Shaw Local

GLENVIEW – La cible verte et blanche de York vient de devenir un peu plus grande et plus lumineuse.

Les Dukes, qui se sont qualifiés la saison dernière pour les demi-finales d’État de classe 8A, ont remporté leur match d’ouverture de 2023 35-17 contre leur ennemi hors conférence Glenbrook South le 25 août au stade John Davis de Glenview.

Faisant son premier départ comme quart-arrière pour York, Sean Winton a complété 13 des 17 passes pour 277 verges et trois touchés. Winton suit les traces du All-Stater 2022 Matt Vezza.

Chris Danko a capté deux passes de touché et Luke Mailander a ajouté un autre touché pour accompagner sept attrapés pour 221 verges pour les Dukes.

« Nous avons un objectif énorme sur le dos par rapport à l’année dernière et nous devons continuer à prouver que c’est pourquoi nous avons cet objectif. Nous allons continuer à aller loin avec cela. Nous n’avons pas peur de cet objectif. Nous voulons cela », a déclaré Mailander, qui a glacé le match avec un touché de 68 verges avec 7 :53 à jouer.

Les Dukes ont surmonté une interception au premier quart et deux échappés perdus au troisième quart contre une équipe de Glenbrook South qui a renvoyé quatre joueurs avec une expérience de départ.

« C’est très difficile de gagner un match de football avec trois revirements, alors nous devons faire un meilleur travail pour gérer cela », a déclaré l’entraîneur de York, Mike Fitzgerald. «Mais c’est pourquoi nous voulions affronter une équipe talentueuse comme Glenbrook South et nous ouvrir comme ça. Nous voulions que les gars fassent face à l’adversité, voient ce qui se passe et comment ils réagissent. Je suis juste vraiment fier d’eux. Ils sont restés ensemble.

Joe Lewnard/[email protected] Dom Reikiewicz de Glenbrook South, à gauche, est abordé par Charlie Georgas de York lors d’une pièce au cours de laquelle une pénalité de masque facial a été demandée lors d’un match de football joué à Glenview, Illinois, le vendredi 25 août 2023. (Joe Lewnard)

Glenbrook South a défié les Dukes, menant 3-0 après un quart sur le panier de 22 verges de Jacob Priegnitz. Les Titans ont répondu à la passe de touché de 27 verges de Winton à Danko avec une échappée de 58 verges de Nate Canning à 7 :40 du deuxième quart pour une avance de 10-7.

« Pour être honnête avec vous, je pense que nous avons très bien joué », a déclaré Canning, qui a totalisé 114 verges et deux touchés. « Dans cette première mi-temps, c’était un match très serré et même tout au long du match, il y avait des allers-retours. Mais pour moi, ça ne fait qu’augmenter à partir de maintenant. C’est une très bonne équipe de football. Ils sont bien entraînés et je dirais que c’est l’équipe la plus difficile de notre calendrier.

York menait 14-10 à la mi-temps grâce à un touché de 15 verges de Danko et au coup de pied PAT de Damian Glodz. Malgré la perte d’un échappé lors de sa première possession du troisième quart, York menait 21-10 lorsque le porteur de ballon Jake Melion s’est écrasé pour une course de 9 verges. Melion a couru 165 mètres.

Canning a réduit le déficit à 21-17 sur un touché de 4 verges à la fin du troisième quart.

York répondit rapidement. La course de 66 verges de Melion a déclenché l’explosion de touché de 4 verges de Jimmy Connors.

Les joueurs de ligne défensive de York, Joe Reiff et Tyler Hayes, ont fait sortir la défense des Dukes du terrain avec un sac, et aux troisième et 14e, Winton a frappé Mailander sur une volée de 68 verges pour le score final de 35-17.

Joe Lewnard/[email protected] Chris Danko de York, à gauche, célèbre un touché avec son coéquipier Luka Trninich lors d’un match de football contre Glenbrook South, joué à Glenview, Illinois, le vendredi 25 août 2023. (Joe Lewnard)

« Les gars ont très bien joué. Que puis-je dire ? a déclaré Reiff de 6 pieds 5 pouces et 240 livres, qui a réussi un sac en solo et en a partagé deux autres. « Les secondeurs ont fait leur travail, je pense que notre ligne D a bien, très bien résisté. Jack Trautmann, Tyler Hayes et Andrew Bricker ont eu un sacré match avec moi.

Avec une fiche de 19-4 au cours des deux dernières saisons avec une place pour les quarts de finale de l’État en 2021, Glenbrook South n’a besoin que d’un peu d’assaisonnement.

«Je pense que nous quittons ce match avec le sentiment que nous aurions pu faire mieux et que nous étions là avec une équipe du top 10», a déclaré l’entraîneur des Titans Dave Schoenwetter. « Évidemment, ils ont réussi à se démarquer à la fin, mais nous avons nettoyé certaines choses et je pense que nous sommes une bonne équipe de football. »

https://football.dailyherald.com/sports/20230825/york-targets-a-season-opening-win/