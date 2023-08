Sean Tuohy réfute les accusations de Michael Oher

Michael Oher a déclenché le nouveau cycle du lundi en déposant une requête en justice qui accuse sa « famille », The Tuohys, de lui avoir escroqué des millions de dollars via l’accord de tutelle qu’ils lui ont fait signer alors qu’il avait à peine 18 ans. BOSSIP a rapporté qu’Oher demandait à la fois des dommages-intérêts compensatoires et punitifs d’un montant indéterminé.

Aujourd’hui, selon Memphian quotidien, le « père » de Michael, Sean Tuohy, prend la défense de sa famille en disant : « Nous sommes dévastés. C’est bouleversant de penser que nous gagnerions de l’argent avec n’importe lequel de nos enfants. Mais nous allons aimer Michael à 37 ans comme nous l’aimions à 16 ans.

Il continua:

« Nous n’avons pas gagné d’argent avec le film », a déclaré Tuohy. « Eh bien, Michael Lewis (l’auteur du livre ‘The Blind Side’) nous a donné la moitié de sa part. Tout le monde dans la famille a reçu une part égale, y compris Michael. C’était environ 14 000 $ chacun. « On ne nous a jamais proposé d’argent ; nous n’avons jamais demandé d’argent. Mon argent est bien documenté; vous pouvez voir combien j’ai vendu mon entreprise.

La campagne de relations publiques de Tuohy bat son plein parce que le fils de Sean, Sean Tuohy Jr., a fait une apparition sur Barstool Radio pour nier catégoriquement que lui ou sa famille ont gagné les millions de dollars qu’Oher prétend avoir.

Quelqu’un ici ment clairement et il y a beaucoup d’explications à donner. En aucun cas, nous ne laisserions passer les Tuohy pour avoir fait exactement ce dont ils sont accusés. Cela dit, nous avons beaucoup de questions sur les raisons pour lesquelles tout cela sort maintenant et sur le type de relation que Michael a eu avec sa «famille adoptive» au fil des ans.

Espérons que le procès apportera des réponses à toutes les questions qui entourent cette controverse.