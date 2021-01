SEAN Tully est vidé la semaine prochaine à Coronation Street alors que son fils Dylan révèle qu’il a été victime d’intimidation parce que son père est gay.

Sean – qui est joué par Anthony Cotton dans le feuilleton ITV – recevra un appel de Violet révélant que Dylan a été suspendu de l’école et vient à Manchester.

Mais quand Dylan arrive, il refuse d’abord de discuter de sa suspension mais admet finalement qu’il a été agressé à l’école parce que Sean est gay.

Lorsque Sean suggère de trouver un appartement ici pour lui et Dylan, l’adolescent est ravi.

Plus tard, Sean rappelle à Chesney que Gemma lui doit toujours sa commission sur ses ventes de maquillage.

Chesney, qui doit de l’argent à Kirk pour le maquillage volé, commence à se sentir sous pression.

Plus tard, réalisant l’ampleur de ses problèmes financiers, Gemma supplie Sean de lui donner plus de temps pour obtenir de l’argent, mais Sean lui dit qu’elle devrait être plus ingénieuse et embaucher des vendeurs supplémentaires.

Plus tard, Sean aperçoit Gemma en train de prendre un verre avec Vanessa et bondit, recrutant Vanessa pour rejoindre son équipe de vente de maquillage.

Gemma ruine les choses plus tard, cependant, en disant à Vanessa de se tenir à l’écart de l’entreprise de maquillage pyramidale, car c’est une arnaque.

Asha Alahan est traitée comme un chien par son petit ami Corey qui lui a jeté de la nourriture dans Coronation Street

Gemma dit alors à Sean qu’elle n’a pas les moyens de le payer.

Sean appelle Rhydian, à qui il doit de l’argent, avant de dire à Gemma qu’il semble qu’ils pourraient tous les deux être poursuivis s’ils ne trouvent pas l’argent.

Sean pourra-t-il se frayer un chemin hors de celui-ci et trouver l’argent pour obtenir l’appartement pour Dylan?