Sean Strickland menace de poignarder Dricus du Plessis s’il franchit la ligne lors de la semaine de combat de l’UFC 297

Sean Strickland fixe les conditions de la semaine de combat de l’UFC 297.

Après une vilaine préparation au premier pay-per-view de l’UFC de 2024, le champion des poids moyens de l’UFC a lancé une menace directe à Dricus du Plessis sur son podcast. L’homme danse lundi, avertissant son challenger sud-africain à l’approche des festivités de l’UFC 297 à Toronto.







« Tu te souviens quand j’ai attaqué Dricus ? » dit Strickland.

“En fait, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit : ‘Mec, écoute, Dricus, nous allons essayer de nous entre-tuer, mais si tu reparles de cette merde, je vais baiser.” * te poignarder.’ Conférence de presse, pesée – je viens de le dire à Dricus. Il était cool à ce sujet, il était cool à ce sujet. Mais encore une fois, je ne te dis pas que je ne veux pas te combattre, Dricus. Je ne dis pas que tu n’es pas un bon combattant. Je dis simplement que c’est une ligne qui, lorsqu’elle est franchie, transcende les combats. Par exemple, si je vais au Canada et que vous en parlez, devinez quoi ? Je vais aller en prison, ils vont m’expulser et nous avons passé huit semaines de formation sans putain de raison.

Strickland, 32 ans, et du Plessis, 30 ans, sont en désaccord depuis qu’ils ont failli s’en prendre à la conférence de presse de lancement de l’UFC 297 en décembre, au cours de laquelle du Plessis a invoqué le traumatisme de l’enfance de Strickland et a promis : « Vous pensez que votre père a battu la merde. hors de toi ? Ton père n’a rien à foutre de moi… tous tes souvenirs d’enfance reviendront quand je serai là avec toi. Un jour plus tard, les tensions ont encore augmenté lorsque Strickland a sauté par-dessus une rangée de sièges de la T-Mobile Arena et a attaqué du Plessis dans une scène sauvage à l’UFC 296.

Strickland a ensuite abordé la situation dans une interview émouvante sur Ce week-end dernier avec Theo Von, dans lequel Strickland a raconté en larmes le traumatisme et les abus qu’il a subis dans son enfance et a condamné du Plessis pour des commentaires qui, selon lui, auraient dû être « interdits ».

S’exprimant sur son podcast avec Chris Curtis, un autre concurrent de l’UFC 297, Strickland a comparé sa réaction aux remarques de du Plessus à la façon dont Curtis réagirait si un adversaire utilisait une insulte raciste contre lui, expliquant que “c’est ma carte” que quelqu’un pourrait tirer pour le mettre en colère.

“Si j’avais une arme sur moi lors de ce combat de l’UFC – si j’avais une arme sur moi, mon frère, il y avait une chance, mon frère”, a déclaré Strickland. « Il y avait une chance. Encore une fois, je ne veux pas gâcher ma vie pour quelque chose de stupide, et c’est pourquoi je me dis toujours : ” Hé les gars, soyons gentils les uns avec les autres. “

“Voici le problème : je savais ce qui allait se passer, je savais que nous allions nous séparer”, a ajouté Strickland. «Alors je me disais, la meilleure chose que je pouvais faire était de baiser 12 à 6 coudes à l’arrière de la tête, si je voulais faire le plus de dégâts. Et c’est de la merde, frérot, c’est vraiment de la merde… si tu regardes dans la vidéo, juste à la toute fin, je suis allé aller f****** mordre [him]. Si vous ralentissez la vidéo, vous me verrez attraper sa tête et je suis allé lui arracher un morceau. Et je suis presque sûr d’avoir un peu de poils entre les dents, je m’en souviens. Mais je me souviens de la raison pour laquelle je ne me suis pas pleinement engagé, quand je l’ai fait, je me suis dit : ‘Sean, il n’y a pas de retour possible, à partir du moment où tu lui prends un morceau.’

Du Plessus, pour sa part, reste insensible à la réaction de Strickland face au drame d’avant-combat.

Le candidat sud-africain en plein essor n’a pas exprimé d’excuse lorsqu’on l’a interrogé sur ses commentaires sur l’épisode de lundi de L’heure du MMA et a déclaré que la réaction de Strickland lui montrait seulement que le champion de l’UFC était quelqu’un qui pouvait lancer des propos trash mais pas le prendre lui-même. Du Plessis a également ignoré toute inquiétude concernant les pitreries que Strickland pourrait faire cette semaine à Toronto.

“Je serai prêt à faire tout ce qu’il essaiera avec moi”, a déclaré du Plessis sur L’heure du MMA. “Quand je vais à ces conférences de presse, je ne pense jamais : ‘Oh, je vais dire ceci, dire cela !’ Ce n’est pas ainsi. C’est sur place. Je pense que ça va être beaucoup plus civil, mais peut-être qu’il sortira avec des armes flamboyantes, qui sait ? Mais je pense que ce sera beaucoup plus civil car dans mon esprit, cette première conférence de presse était une plaisanterie. C’était moi qui m’amusais beaucoup.

« Je ne suis plus dans cette zone. Je suis dans la zone de combat maintenant. Je suis prêt à partir. Je suis ici pour gagner un titre mondial. Je ne suis pas là pour faire des blagues. Je suis ici pour être un champion du monde.

L’UFC 297 aura lieu le 20 janvier au Scotiabank Arena de Toronto. Le match de championnat de cinq rondes entre Strickland et du Plessis sera la tête d’affiche de l’événement.

