Sean Strickland enterre la hache de guerre avec Dricus du Plessis, mais dit à Israël Adesanya de « ferme ta putain de gueule »

Il y a quelques semaines, Sean Strickland plongeait par-dessus des chaises pour lancer des coups de poing à Dricus du Plessis dans la foule de l’UFC 296.







Maintenant, à quelques jours de leur affrontement principal à l’UFC 297, Strickland a enterré toute l’animosité qu’il avait envers du Plessis, allant jusqu’à dire à la foule de Toronto d’encourager son adversaire samedi soir. Cela a été tout un changement de rythme après que Strickland a menacé de poignarder du Plessis si le combattant sud-africain évoquait à nouveau son traumatisme d’enfance – le sujet exact qui a conduit à cette bagarre en décembre dernier.

Au lieu de cela, c’était l’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, qui attrapait les chiens errants d’un Strickland très animé.

“Voici le truc à propos de Dricus, il n’est pas un foutu Izzy – Dricus aime se battre”, a crié Strickland. « Il aime se battre et c’est un sacré combattant. Tu sais ce que ça veut dire? Nous allons nous battre, putain de putain de mamelon à mamelon dans cette plage.

«J’espère qu’une fois que nous aurons terminé, gagner ou perdre, nous serons foutus et nous ferons un spectacle pour vous, les putains de gars. Applaudissez-le et encouragez-le. Parce que nous voulons une putain de guerre !

Malgré la bagarre et les menaces d’avant-combat, Strickland a insisté sur le fait qu’il n’avait jamais eu de réelle mauvaise volonté envers du Plessis. Strickland a en fait rejeté la faute sur le champion des poids coq de l’UFC, Sean O’Malley, qui a lancé le discours inconfortable lors d’une conférence de presse séparée où ils ont tous partagé la scène ensemble.

En dehors de cet incident et en attaquant plus tard du Plessis dans la foule, Strickland promet qu’il n’a eu aucun problème avec son prochain adversaire. En fait, il a félicité du Plessis pour avoir réussi à le mettre si déformé et en colère lors de cette rencontre précédente.

“Voici le truc, ça n’a jamais été f ****** personnel”, a déclaré Strickland. « Vous avez eu le cocu Sean O’Malley dire des conneries stupides dont il ne sait rien. Je vais dur avec tout le monde. Tu ne penses pas que je mérite de la merde ? Je vais dur avec vous tous, putain de ******.

«Je suis fier de ce putain de ******. On ne me voit pas souvent perdre mon caractère, ce putain de ***** m’a amené là-bas.

Plutôt que de se jeter par-dessus la table, Strickland a tendu la main à du Plessis pour que les combattants puissent convenir qu’ils offriraient un spectacle mémorable à la foule canadienne samedi.

« Parlez vrai, les gars, moi et Dricus, nous allons essayer de nous entre-tuer pour vous les gars », a déclaré Strickland. « Dricus, puis-je obtenir un accord sur cette putain de mort ? À la putain de mort ! Putain, je le respecte pour ça.

Les poids moyens se sont serré la main pour reconnaître le pari inhabituel et cela a semblé enterrer la hache de guerre entre eux.

On ne peut pas en dire autant d’Adesanya après avoir choisi du Plessis pour remporter le combat à l’UFC 297 et battu Strickland pour devenir le nouveau champion des poids moyens. Strickland n’a pas autant visé la prédiction que d’envoyer à Adesanya un rappel sévère du déroulement de leur combat.

« Écoutez Izzy, le putain de gars, le putain de cringelord, le chiot joue lui-même. F *** Izzy », a déclaré Strickland. «J’aurais pu abattre Izzy et lui botter le cul au sol, mais j’ai choisi de me tenir à ses côtés comme un homme. Qu’a-t-il fait pendant tout le combat ? Fuyez comme un ab****. Izzy, ferme ta putain de gueule.

