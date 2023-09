Sean Strickland contrarie Israel Adesanya pour remporter le titre des poids moyens de l’UFC | Nouvelles sportives

L’Américain Sean Strickland a surpris le Néo-Zélandais d’origine nigériane Israel Adesanya pour remporter le titre des poids moyens par décision unanime lors de l’événement principal de l’UFC 293, le premier événement de l’Ultimate Fighting Championship dans la plus grande ville d’Australie en six ans.

Strickland (28-5), 32 ans, qui a fait sensation avant le combat avec des commentaires sexistes et misogynes lors d’une conférence de presse faisant la promotion du combat, a remporté une décision en cinq rounds avec les trois juges marquant. 49-46.

« Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que je vais me réveiller ? Quelqu’un m’a frappé… Je ne pleure pas beaucoup mais j’essaie de garder le cap en ce moment », a déclaré Strickland ému immédiatement après le combat. «J’abandonne tellement de cellules cérébrales aux dieux du MMA… Je pensais que je repartirais un peu ensanglanté, un peu brisé. Je suis un peu choqué que cela ne se soit pas produit.

Soutenu par un fort soutien vocal à la Qudos Bank Arena, Adesanya (24-3) était clairement le favori pour maîtriser son adversaire américain controversé et conserver le titre qu’il a remporté contre Alex Pereira à l’UFC 281 en avril.

Mais le style de contre-attaque de Strickland, 32 ans, a été brutalement efficace, l’Américain ayant réussi les tirs les plus révélateurs tout au long du combat, Adesanya luttant pour trouver un moyen de blesser Strickland.

Après un début patient des deux combattants qui a vu Adesanya sonder le style inhabituel de Strickland, c’est l’Américain qui a trouvé la première frappe révélatrice avec un tir droit net qui a abattu Adesanya. Strickland s’est rapidement positionné sur le dos du Néo-Zélandais de 34 ans avec une série de frappes pour clôturer le premier tour en faveur de l’Américain.

Adesanya s’est montré plus affirmé aux deuxième et troisième tours, trouvant sa portée avec ses coups de pied et ses tirs à droite, mais a continué à se laisser ouvert à Strickland pour frapper son corps et sa tête.

Les derniers tours ont vu Adesanya se replier davantage dans sa coquille alors que le Néo-Zélandais luttait pour laisser une empreinte sur la défense américaine. Strickland a senti l’opportunité de s’en prendre au champion et une rafale de coups de poing et de pied dans la dernière minute a contribué à assurer la décision et le titre des poids moyens.

« Vous ne combattez pas ce type avec autant de KO », a déclaré Strickland à propos d’Adesanya. « La majorité de mes amis, il est battu assez facilement. Parfois, je doutais même de moi-même.

« Mais je dois dire que vous, les fans australiens, vous m’avez motivé. Quand j’arrive ici et que je vous entends crier. Au quatrième round, je vous ai entendu crier. Cela m’a alimenté.

Le combat contre l’UFC a fait l’actualité au sein de la législature de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, où le principal homme politique du gouvernement a été contraint de défendre le paiement d’environ 10 millions de dollars versé par son État pour garantir que l’événement UFC ait lieu à Sydney, pour la première fois depuis 2017, après que Strickland ait fait des propos sexistes. et des commentaires misogynes sur la remise des femmes dans la cuisine.

Strickland avait accepté de se battre tardivement après que le rival sud-africain d’Adesanya, Dricus du Plessis, ne soit pas disponible en raison d’une blessure. L’Américain, cinquième, a remporté sa chance au titre après des victoires contre Abus Magomedov et Nassourdine Imavov.

Dans le co-événement principal, Alexander Volkov (37-10) a remporté son combat des poids lourds par soumission au deuxième tour contre Tai Tuivasa, 30 ans, né à Sydney.

Le Russe de 34 ans a dominé le combat malgré une blessure à la jambe avant que Tuivasa avait ciblée plus tôt dans la ronde, avec un nombre de frappes déséquilibrées alors qu’il atterrissait coup après coup sur l’Australien avant de le piéger dans une prise d’étranglement qui a forcé Tuivasa à pour taper.

« [He took] tant de coups de poing et il était toujours debout. Ce type est très coriace », a déclaré Volkov, 34 ans, qui a gagné par soumission pour la première fois depuis 2016.

L’Australien Tyson Pedro a ouvert la carte principale en éliminant le Suédois Anton Turkalj au premier tour avant que le Néo-Zélandais Justin Tafa ne fasse de même contre l’Américain Austen Lane dans un combat des poids lourds et que Manel Kape ne batte Felipe dos Santos par une décision unanime en cinq rounds dans un combat divertissant des poids mouches. correspondre.