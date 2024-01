Sean Strickland avertit Dricus Du Plessis de ne pas franchir la ligne avant le combat pour le titre UFC

Le champion des poids moyens de l’UFC, Sean Strickland, a averti Dricus Du Plessis de ne pas franchir la ligne d’arrivée avant leur combat pour le titre cette semaine à Toronto, affirmant que faire référence au traumatisme de l’enfance dont Strickland avait déjà discuté « transcende les combats ».

Strickland (28-5) devrait défendre son titre contre Du Plessis (20-2) lors de l’événement principal de l’UFC 297 samedi à la Scotiabank Arena. La préparation au combat a pris une tournure laide le mois dernier lorsque Du Plessis a attaqué Strickland en faisant référence à son père, qui, selon Strickland, l’avait maltraité physiquement lorsqu’il était enfant.

S’exprimant sur son podcast “The Man Dance”, Strickland a clairement indiqué qu’il ne tolérerait pas que Du Plessis aborde ce sujet à nouveau cette semaine.

“En fait, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit : ‘Écoute, Dricus. Nous allons essayer de nous entre-tuer, mais si tu repars de cette merde, je te poignarderai.’ “, a déclaré Strickland. “Conférence de presse, pesée. Il était cool à ce sujet, il était cool à ce sujet. Mais encore une fois, je ne te dis pas que je ne veux pas te combattre, Dricus. Je ne dis pas que tu n’es pas un bon combattant. Je dis juste que c’est une ligne qui, lorsqu’elle est franchie, transcende le combat.

“Si je vais au Canada et que vous en parlez, eh bien, devinez quoi ? Je vais en prison, ils vont m’expulser et nous passons huit semaines de formation sans putain de raison.”

Les deux poids moyens ont été impliqués dans une bagarre publique à l’intérieur de la T-Mobile Arena lors de l’UFC 296 à Las Vegas le mois dernier. Strickland a attaqué Du Plessis alors que les deux étaient assis à proximité de l’Octogone. La bagarre a eu lieu la même semaine que les commentaires de Du Plessis. Aucune accusation criminelle n’a émergé de l’incident.

Du Plessis, d’Afrique du Sud, ne s’est pas excusé de son commentaire. Il a souligné l’histoire bien documentée de Strickland consistant à dire des choses farfelues à ses adversaires ainsi qu’à d’autres combattants de l’UFC qu’il n’a même pas combattus.

L’UFC a prévu une conférence de presse jeudi à laquelle Strickland et Du Plessis devraient tous deux assister. Les deux hommes s’affronteront probablement devant les médias après cette conférence de presse et à nouveau lors d’une cérémonie de pesée vendredi. L’UFC dispose de sa propre équipe de sécurité en place pendant la semaine de combat, en plus des autorités locales.

Strickland, 32 ans, tentera de défendre son premier titre. Il a battu Israel Adesanya pour remporter le championnat des 185 livres en septembre.