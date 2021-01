L’ex-petit ami de Jesy Nelson, Sean Sagar, a donné aux fans un aperçu de son pack de six déchiré alors qu’il jouait dans une toute nouvelle émission Netflix.

L’acteur de 30 ans, qui joue Private Monk dans Our Girl, a fait monter la température lors de ses débuts dans la série fantastique Fate: The Winx Saga alors qu’il était torse nu pendant une scène de l’épisode cinq.

Sean joue le rôle de Marco dans le nouveau hit digne d’une frénésie, et il a laissé peu de place à l’imagination alors qu’il taquinait ses abdos aux téléspectateurs à la maison.

Au cours de l’épisode, Marco subit un traitement après avoir subi une blessure brutale au corps.

En soulevant son haut, le personnage révèle les vilaines coupures et contusions sur son ventre déchiqueté.







(Image: Netflix)



Au lieu de rebuter les fans, cela les a laissés baver sur son physique tonique.

Un téléspectateur a tweeté: « Ce gars de Marco a obtenu de l’ABS. »

Un autre a dit: « Marco peut l’obtenir. »







(Image: Netflix)



Un troisième a ajouté: « Ceci est un message d’appréciation de Sean Sagar. Il est la fée masculine chaude, Marco a présenté dans #FatetheWinxSaga. J’ai juste hâte d’en voir plus. Ils ont dit qu’il était le plus fort, donc je suis impatient de le voir davantage. On va pas bien? »

La scène torride survient après qu’une source proche de Sean a révélé qu’il souhaitait déménager à LA et obtenir plus d’auditions pour la télévision et les films après sa séparation de l’ancienne fille de Little Mix.

Le couple a commencé à se fréquenter en avril de l’année dernière, mais on dit qu’ils ont mis fin aux choses juste après Noël.







(Image: Instagram)



Il semble que Sean a de plus grandes choses sur lesquelles il veut se concentrer et veut faire les choses en grand à Hollywood après ses passages dans Our Girl and Fate: The Winx Saga.

Pendant ce temps, l’ex-amant de Sean a quitté Little Mix en décembre alors qu’elle jurait de mettre sa santé mentale en premier.

Jesy a eu du mal à être sous les projecteurs aux côtés de ses trois copines Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall, après avoir reçu des abus horribles à propos de son apparence tout au long de ses 10 années de gloire.







(Image: Netflix)



La jeune femme de 29 ans a partagé la nouvelle de son départ choc sur sa page Instagram après avoir annoncé qu’elle prenait un congé prolongé du groupe.

Heureusement, la chanteuse est dans un meilleur endroit maintenant et travaille pour devenir la meilleure version possible d’elle-même.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.