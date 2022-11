Sean Reynolds 3 points au buzzer envoie DeKalb devant les champions en titre Glenbard West – Shaw Local

DeKALB – Dans un jeu qui comportait 16 changements de tête, le dernier était le plus important – et le plus bruyant.

Sean Reynolds a frappé un 3 points du coin à la fin du temps imparti, donnant à DeKalb une victoire de 56-54 en prolongation sur le champion d’État en titre de classe 4A Glenbard West mardi après avoir traîné par cinq dans les 13 dernières secondes du règlement.

“C’est incroyable”, a déclaré Reynolds à propos de son tir de dernière seconde et de l’éruption de la foule après la victoire. « Nous n’avons pas arrêté de nous battre. Cela a pris 36 minutes, mais nous l’avons fait.

Les Barbs (5-0) ont pris une avance de 52-51 sur un 3 points de Reynolds avec 1:36 à faire en prolongation. Une violation de charge sur les Hilltopers (3-1) à l’autre bout a rendu le ballon aux Barbs, et ils ont mangé près d’une minute jusqu’à ce que Darrell Island frappe un lancer franc pour ramener l’avance à deux.

Mais Glenbard West a pris les devants lors du 15e changement de tête du match sur un 3 points avec 15 secondes à jouer par Dominik Seaney.

Après qu’un saut de balle ait été appelé sur un raté de DeKalb dans les dernières secondes, les Barbs étaient prêts pour le jeu entrant avec 4,1 secondes à jouer. Island a remis le ballon à Reynolds, Eric Rosenow a couru un écran pour le garder ouvert et Reynolds a coulé son huitième 3 du match pour terminer avec 28 points.

“Je pensais qu’Eric avait créé un excellent écran”, a déclaré Mike Reynolds. “Peut-être qu’ils étaient censés changer, peut-être qu’ils ne l’étaient pas, mais Sean s’est largement ouvert. Nous pensions qu’ils allaient échanger, alors nous avons demandé à Eric de le glisser, ils sont allés avec le bordereau, ont laissé Sean ouvert, et le reste appartient à l’histoire là-bas.

L’entraîneur de Glenbard West, Jason Opoka, a déclaré qu’ils allaient allumer l’écran, mais il y a eu un malentendu et Sean Reynolds a été laissé ouvert, ajoutant que c’est ce qui se passe lorsque son équipe ne fait pas attention aux détails.

Mais il a ajouté que, bien qu’il y ait une tonne de seniors dans l’équipe, ils n’ont toujours pas beaucoup d’expérience.

“Cela va nous aider à nous améliorer avec le temps, certainement à en tirer des leçons”, a déclaré Opoka. «Le problème avec nous, c’est que nous avons peut-être un groupe de seniors, mais nous n’avons pas eu beaucoup de minutes de jeu universitaire. Lorsque les temps deviennent difficiles et que l’adversité s’installe, nous remettons en question nos capacités alors que nous avons juste besoin de terminer le match et de gagner le match.

Après le premier quart et demi de va-et-vient, DeKalb a pris les devants sur une course de 7-0 et est resté devant jusqu’à ce que Benji Zander frappe une paire de lancers francs à 4:17, dans le cadre d’un 23- point d’éclatement pour lui.

L’avance est passée à 46-41 avec 12,2 restants en temps réglementaire après que Zander ait de nouveau frappé une paire de lancers francs, mais Sean Reynolds a encaissé un désespoir à 3 points avec six secondes à jouer. Luuk Dusek s’est rendu sur la ligne pour glacer le match pour Glenbard West mais a raté ses deux lancers francs avec 4,8 secondes à jouer.

Les Barbs sont allés chercher le laissez-passer à domicile sur le terrain, et Glenbard West a semblé repartir avec le vol mais a été appelé hors des limites. Une faute rapide a gardé le ballon avec DeKalb, le prenant de la ligne de touche avec 1,7 seconde à jouer. La passe est allée à Davon Grant, qui a frappé le lay-up pour l’égalité pour forcer les prolongations.

“Ce fut évidemment un match difficile, avec beaucoup de changements d’avance, et souvent nous aurions pu abandonner ou ne pas essayer d’obtenir un bon tir”, a déclaré Mike Reynolds. “Mais je pense que nous l’avons fait, et nous avons eu de superbes écrans et une excellente lecture de Davon à la fin du règlement et nous avons pu le retirer en prolongation.”

JT Duffy a marqué 10 pour les Hilltoppers, tandis que Jayden Wilson a récolté neuf points et 12 rebonds.

Island n’a eu qu’un seul point mais aussi sept rebonds, un record d’équipe pour DeKalb. Grant a récolté 10 points malgré avoir passé la majeure partie du match sur le banc avec des fautes.

“Nous voulons juste trouver un moyen”, a déclaré Mike Reynolds. « Nous ne sommes pas jolies, elles ne le sont pas non plus. On est un peu dans le même moule. On joue des styles différents mais on est dans le même moule. Nous sommes durs, nous sommes compétitifs, nous nous battons jusqu’au bout. Certaines choses ne se sont pas déroulées dans notre sens… mais nos gars ont compris.