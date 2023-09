Sean Penn se lance dans un discours explosif à propos de la gifle de Will Smith aux Oscars

Sean Penn est mis en ligne pour avoir lancé une diatribe de colère à propos de Will Smith qui a giflé Chris Rock aux Oscars 2022.

La fameuse gifle a été évoquée lorsque le Je suis Sam L’acteur a exprimé à quel point il était bouleversé que le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, n’ait pas été autorisé à prendre la parole aux Oscars l’année dernière.

« Le producteur des Oscars s’est dit : ‘Oh, il est [Zelenskyy] pas assez léger. Eh bien, devinez ce que vous avez obtenu à la place ? Will Smith », a déclaré Penn Variété. Le média a même noté que la star était visiblement furieuse en parlant de l’incident, devenant rouge pendant l’interview.

Il a poursuivi : « Je ne connais pas Will Smith. Je l’ai rencontré une fois. Il avait l’air très gentil quand je l’ai rencontré. Il était tellement bon dans Le roi Richard.»

« Alors pourquoi diable as-tu craché sur toi-même et sur tout le monde avec ce putain de truc stupide ? » a demandé Penn, faisant ensuite référence aux conséquences de son arrestation en 1987 lorsqu’il avait frappé un figurant du film au visage. « Pourquoi suis-je allé en putain de prison pour ce que tu viens de faire ? Et tu es toujours assis là ? Pourquoi êtes-vous debout et applaudissez son pire moment en tant que personne ?