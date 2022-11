Sean Penn remet son Oscar à Zelenskyy lors d’une rencontre en Ukraine : “Quand vous gagnez, ramenez-le” | Nouvelles du monde

L’oscarisé Sean Penn a remis l’un de ses prix au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’une troisième visite dans le pays au milieu de la guerre en cours avec la Russie.

Pennqui a été contraint de quitter Ukraine en mars lors du tournage d’un documentaire sur le conflit, a fait don du trophée en tant que “symbole de la foi” dans le pays.

La star hollywoodienne a été nommée deux fois meilleur acteur au Oscars – pour Mystic River en 2004 et Milk en 2009.

Image:

Photo : Bureau de presse présidentiel ukrainien/AP



Lors d’une rencontre avec M. Zelenskyl’acteur lui a remis une de ses statuettes dorées, disant que c’était “juste une chose symbolique et idiote” mais “si je sais que c’est ici avec vous alors je me sentirai mieux et plus fort pour le combat”.

Il a ajouté: “Quand vous gagnez, ramenez-le à Malibu. Parce que je me sentirai beaucoup mieux en sachant qu’il y a un morceau de moi ici.”

La statue restera en Ukraine jusqu’à la fin de la guerre.

Au cours de la réunion, le président ukrainien a remis à Penn l’Ordre du mérite du pays du IIIe degré, le remerciant pour sa “contribution significative” à l’effort de guerre.

Le nom de l’acteur a également été placé sur une pierre lors de la Marche des braves en Ukraine, qui reconnaît “les personnes courageuses qui ont soutenu l’Ukraine depuis le tout début” et met en vedette de nombreux dirigeants mondiaux qui ont aidé depuis le déclenchement de la guerre.

Penn a dit qu’il y avait trois endroits dans le monde où “toute la fierté de ma vie serait – l’endroit où ma fille est née, l’endroit où mon fils est né, et ça”.

Il aurait précédemment déclaré qu’il avait envisagé de se battre pour l’Ukraine pendant le conflit.

Parallèlement aux images de la visite sur Instagram, un message sur la page Instagram de M. Zelenskyy disait: “L’acteur et réalisateur américain Sean Penn est déjà venu en Ukraine pour la troisième fois pendant la guerre à grande échelle.”

Image:

Photo : Bureau de presse présidentiel ukrainien/AP



Il a poursuivi: “Cette fois, notre rencontre était spéciale. Sean a apporté sa statuette Oscar comme symbole de foi dans la victoire de notre pays. Elle sera en Ukraine jusqu’à la fin de la guerre.

“C’est avec grand plaisir que j’ai remis à Sean Penn l’Ordre du Mérite du IIIe degré. Merci pour ce soutien sincère et cette contribution significative à la vulgarisation de l’Ukraine dans le monde.”

Lire la suite:

Ukraine : une guerre moderne

Que font les drones iraniens en Ukraine ?

Plus tard ce mois-ci, Penn devrait recevoir le Bob Hope Humanitarian Award de la Television Academy pour ses “décennies d’activisme”.

En septembre, l’acteur figurait sur une liste de 25 Américains sanctionnés par la Russie en réponse à leurs critiques publiques de la guerre contre l’Ukraine.

Le ministère russe des Affaires étrangères a répertorié Penn et son collègue acteur Ben Stiller parmi les politiciens, les responsables commerciaux et les cadres industriels interdits d’entrée dans le pays.

Comme Penn, Stiller a été un fervent partisan de l’Ukraine pendant le conflit.