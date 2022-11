Sean Penn prête une statuette d’Oscar au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy – National

Dans un geste grandiose et symbolique, l’acteur américain Sean Penn a remis sa statuette aux Oscars au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy lors d’une récente réunion à Kyiv.

Dans une vidéo de la réunion publiée mardi sur le compte Instagram de Zelenskyy, Penn a révélé la statuette au président et a insisté pour qu’il remporte le prix convoité.

“Je me sens mal”, a déclaré Penn, 62 ans. “C’est juste une idiotie symbolique, mais si je sais que c’est ici avec vous, je me sentirai mieux et plus fort pour le combat.”

“Quand vous gagnez, ramenez-le à Malibu, parce que je me sentirai beaucoup mieux en sachant qu’il y a un morceau de moi ici”, a-t-il ajouté.

C’était le troisième voyage de Penn en Ukraine depuis que la Russie a envahi le pays en février. Il a été un ardent défenseur de l’Ukraine et un fervent partisan de Zelenskyy depuis le début de la guerre.

Dans sa légende Instagram, Zelenskyy a qualifié la statuette des Oscars de “symbole de foi dans la victoire de notre pays”.

Penn a deux Oscars du meilleur acteur dans un rôle principal de la rivière mystique en 2003 et Du lait En 2008.

Zelenskyy a également présenté l’Ordre du mérite de Penn Ukraine. Le président a pris soin de préciser que le prix ne venait pas de lui, mais plutôt “de l’Ukraine”.

Le couple a ensuite parcouru les rues de Kyiv où Zelenskyy a révélé une plaque au sol portant le nom de Penn, sa signature et la date de l’invasion russe de l’Ukraine, le 24 février 2022.

La plaque fait partie de la Marche des Braves, que Zelenskyy décrit comme un lieu où « les générations actuelles et futures d’Ukrainiens se souviendront de ces braves gens qui ont soutenu l’Ukraine depuis le tout début ».

“Il y a trois endroits dans le monde où sera toute la fierté de ma vie”, a déclaré Penn en se tenant au-dessus de la plaque. “L’endroit où ma fille est née, l’endroit où mon fils est né et ça.”

En mars, Penn a menacé de “faire fondre” publiquement ses Oscars si Zelenskyy – qui était lui-même acteur – n’était pas autorisé à prendre la parole aux Oscars 2022. Bien que Zelenskyy n’ait pas pris la parole lors de l’événement (et que Penn n’ait pas détruit ses statuettes), le président ukrainien a prononcé un discours aux Grammy Awards de cette année.

Dans son allocution préenregistrée, Zelenskyy a exhorté les artistes et les téléspectateurs chez eux à parler de l’invasion russo-ukrainienne et à remplir le silence de la guerre avec de la musique.