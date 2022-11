Sean Penn prête Oscar à Zelensky jusqu’à ce que l’Ukraine gagne la guerre

Penn, qui a été impliqué dans de nombreux efforts internationaux humanitaires et anti-guerre au fil des ans, a déclaré à Zelenskyy qu’à chaque fois qu’il quittait l’Ukraine, « je me sens comme un traître ».

“Mais si je sais que c’est ici avec vous, je me sentirai mieux et plus fort pour les combats”, a déclaré Penn en sortant la statuette d’un sac noir et en la plaçant sur une table devant Zelenskyy. « Lorsque vous gagnez, ramenez-le à Malibu. Parce que je me sens beaucoup mieux en sachant qu’il y a une partie de moi ici.