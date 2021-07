Sean Penn pourrait-il forcer le MANDAT DE VACCIN à Hollywood ? L’acteur refuse de revenir sur le plateau jusqu’à ce que tous soient vaccinés contre Covid-19 — RT USA News

Sean Penn refuse de reprendre le travail sur la prochaine série télévisée ‘Gaslit’ jusqu’à ce que les vaccins Covid-19 soient rendus obligatoires pour tous les membres d’équipage, dans une décision controversée qui pourrait entraîner des changements majeurs dans l’industrie.

De retour récemment d’un voyage autour du monde au Festival de Cannes pour promouvoir son travail de réalisateur, « Flag Day », Penn a refusé de continuer à travailler sur la série Starz « Gaslit », dans laquelle il joue, qui a encore deux semaines de production reste à terminer.

L’acteur a proposé de faciliter les efforts de vaccination gratuitement via son organisation CORE, qui a aidé à administrer des tests et des vaccins tout au long de la pandémie.





‘Gaslit’, qui met en vedette Julia Roberts, est une série limitée des années 70 qui se concentre sur diverses personnalités impliquées dans le scandale du Watergate et est tournée à Burbank, en Californie. Le studio à l’origine du projet, NBCUniversal, avait déjà envoyé un mémo au personnel de la « Zone A » – les membres de la distribution et toute équipe se trouvant à proximité d’eux – exigeant des vaccins et les offrant gratuitement dans une clinique installée près de la base de la production. Mais Penn veut apparemment que tout le monde sur le plateau reçoive un coup, même ceux avec qui il n’interagira pas.

L’acteur, qui est lui-même complètement vacciné, aurait insisté pour étendre le mandat du vaccin non pas par souci personnel, mais plutôt pour souligner la sécurité de permettre à trop de personnes non vaccinées de continuer à travailler sur un plateau, selon un rapport de Date limite.

Les responsables de la santé en Californie, comme dans de nombreux autres États, ont continué à mettre en garde contre la variante Delta ces dernières semaines alors que le nombre de cas augmente à nouveau, en particulier à Los Angeles où un mandat de masque vient d’être remis en place.

Penn a été l’une des célébrités les plus virulentes à faire pression pour les vaccinations et le masquage – bien qu’il soit également l’un des nombreux accusés d’avoir enfreint les mêmes restrictions Covid qu’il défendait au plus fort de la pandémie – et cette dernière décision pourrait entraîner des changements majeurs pour l’industrie comme un ensemble.

Pour l’anecdote, on me dit que non seulement les vaccins sont totalement sûrs, mais qu’ils aident également à perdre du poids. Plus sain et plus mince en un seul coup. – Sean Penn (@SeanPenn) 17 juillet 2021

Les productions cinématographiques et télévisuelles sont soumises à des protocoles de sécurité stricts depuis leur reprise, et seules de longues négociations entre les studios et les syndicats ont conduit à un accord selon lequel les acteurs et l’équipe de la zone A pourraient être tenus de se faire vacciner. L’élargissement de ce mandat pourrait entraîner des problèmes de droit du travail et même entraîner la fermeture de productions telles que ‘Gaslit’.

Alors que Penn a mérité les éloges des passionnés de vaccins pour ses efforts affirmés, certains sur les réseaux sociaux ont réagi en railleur et interrogeant ses membres d’équipage ‘Gaslit’ risqués’ chèques de paie à cause de sa croisade.

La star controversée a néanmoins mérité les éloges de ses collègues de l’industrie, dont l’actrice Ellen Barkin.

S’il ne retourne pas au travail, il retardera encore plus la production, ajoutant à la hausse des coûts du studio.

Alors qu’il était au Festival de Cannes, Penn a pris le temps de fustiger la réponse de l’ancien président Donald Trump à Covid-19, affirmant qu’il avait laissé tomber le pays en diffusant des « demi-vérités » et de la « désinformation ».

« Quand mon [CORE] équipe et moi rentrions des sites de test et de vaccination la nuit – en particulier, pendant les tests sous Trump, à des nouvelles exaspérantes – j’avais l’impression que quelqu’un avec une mitrailleuse abattait les communautés les plus vulnérables d’une tourelle à la Maison Blanche », il a dit.

