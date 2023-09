Sean Penn déchaîne sa colère contre Will Smith pour la gifle de Chris Rock aux Oscars : « Le pire moment en tant que personne »

L’acteur Sean Penn s’est mis en colère en discutant du tristement célèbre incident de gifles lors des Oscars 2022 entre Will Smith et Chris Rock.

Le sujet a été abordé lorsque Penn a exprimé à quel point il était furieux que le président ukrainien, Volodymyr Zelenskyy, n’ait pas été autorisé à prendre la parole lors de la cérémonie. L’acteur a été un ardent défenseur du peuple ukrainien pendant sa guerre en cours contre la Russie.

« Le producteur des Oscars s’est dit : ‘Oh, il est [Zelenskyy] pas assez léger. Eh bien, devinez ce que vous avez obtenu à la place ? Will Smith », a déclaré Penn à Variety. Le média a noté que l’acteur de « Milk » était visiblement furieux de parler du sujet, devenant même rouge pendant l’interview.

« Je ne connais pas Will Smith. Je l’ai rencontré une fois », a déclaré Penn. « Il avait l’air très gentil quand je l’ai rencontré. Il était tellement bon dans ‘King Richard’.

« Alors pourquoi diable as-tu juste craché sur toi-même et sur tout le monde avec ce putain de truc stupide ? Pourquoi suis-je allé en putain de prison pour ce que tu viens de faire ? Et tu es toujours assis. là ? Pourquoi êtes-vous debout et applaudissez son pire moment en tant que personne ? a déclaré l’homme de 63 ans, faisant référence à son arrestation et à son séjour en prison en 1987 pour avoir frappé un figurant de film au visage.

Smith a pris d’assaut la scène des Oscars en 2022, giflant Rock au visage après que le comédien ait fait une blague faisant référence à la calvitie de l’épouse de Smith, Jada Pinkett Smith. Elle souffre d’alopécie.

La star de « Emancipation » a crié à Rock de « garder le nom de ma femme hors de votre putain de bouche ».

« Ces putains de conneries ne seraient pas arrivées avec Zelenskyy », a ajouté Penn. « Will Smith n’aurait jamais quitté cette chaise pour participer à une violence stupide. Cela ne serait jamais arrivé. »

Tellement bouleversé par la situation, le célèbre acteur et réalisateur a déclaré que sa seule option était de détruire ses deux Oscars.

« Je me suis dit : ‘Eh bien, putain, vous savez ? Je vais les donner à l’Ukraine. Ils peuvent être fondus en balles qu’ils pourront tirer sur les Russes.' »

Lors de sa visite à Zelensky en Ukraine l’automne dernier, Penn a montré son soutien en remettant au leader l’un de ses Oscars. L’acteur a reçu l’Ordre du mérite de Zelenskyy.