Sean Penn a rendez-vous avec la directrice artistique Tarka Russell: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : VEGAN/BACKGRID

Sean Penn62 ans, a fait tourner les têtes jeudi soir lorsqu’il est sorti pour un rendez-vous au restaurant Giorgio Baldi avec Tarka Russel. L’acteur, dont l’ex-femme est Robin Wright, a été photographié à l’extérieur du lieu, où lui et le directeur artistique de 33 ans auraient passé trois heures ensemble, et portaient une veste noire sur un haut noir, un jean et des baskets de couleur claire. Tarka portait une veste beige avec des franges en bas, un jean et des bottes noires alors que ses cheveux étaient lâchés et portait un sac à main sur un poignet.

La sortie de Sean et Tarka survient après que Sean a été vu traîner avec Robin plus tôt ce mois-ci, déclenchant des rumeurs de réconciliation. Les anciens tourtereaux, mariés de 1996 à 2010, partagent une fille Dylan31 ans et fils Trémie, 29 ans, et ont été vus voyager ensemble à l’aéroport de LAX. Malgré les récentes sorties ensemble, une source a déclaré Personnes qu’ils sont juste de bons amis et “s’entendent bien”.

“Ils sont tous les deux célibataires en ce moment et s’entendent très bien”, a expliqué la source. “Sean a toujours dit que Robin était l’amour de sa vie.” Ils ont également dit que le Je suis Sam L’acteur “regrette beaucoup de choses qui se sont produites pendant leur mariage” et “aime vraiment passer du temps avec elle maintenant”.

Après leur divorce, Sean et Robin ont évolué de manière romantique avec d’autres partenaires et se sont remariés jusqu’à récemment. Il était marié à Leïla George de 2020 à 2022 et elle était mariée à Clément Giraudet de 2018 à 2022. Robin et son mari auraient cité des “différences irréconciliables” comme raison de leur séparation.

Quand Sean n’attire pas l’attention sur sa vie amoureuse, il le fait pour sa passion d’aider les autres. La talentueuse star a fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’il s’est rendu en Ukraine pour aider lors de l’invasion du pays par la Russie. Dans l’un de ses récents aveux sur son séjour là-bas, il a révélé qu’il avait une fois marché “des kilomètres” pour fuir la région après avoir abandonné une voiture.

“Moi-même et deux collègues avons parcouru des kilomètres jusqu’à la frontière polonaise après avoir abandonné notre voiture sur le bord de la route. Presque toutes les voitures sur cette photo ne transportent que des femmes et des enfants, la plupart sans aucun signe de bagage, et une voiture, leur seul bien de valeur », a-t-il écrit dans un message désormais supprimé en février dernier.

