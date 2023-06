Sean Penn, 62 ans, emballe sur PDA à Rome avec sa nouvelle petite amie Olga Korotkova, 43 ans, après un troisième divorce

Sean Penn a été aperçu en train de partager un baiser torride avec sa nouvelle petite amie, l’actrice Olga Korotkova.

Penn, 62 ans, et Korotkova, qui aurait 43 ans, ont passé des vacances romantiques alors qu’ils sortaient tous les deux dans les rues de Rome, en Italie.

Les deux sont apparus éperdument alors que l’acteur enroulait ses bras autour de l’actrice pendant la promenade décontractée.

Au cours de leur sortie romantique, Penn portait un T-shirt noir avec un logo qui disait « Life Rolls On », une casquette de baseball camouflage et des lunettes de soleil aviateur avec son dernier bonbon pour les bras, Korotkova.

L’actrice portait un débardeur blanc uni, des lunettes de soleil noires et assortie à son nouveau mec en jean bleu avec des baskets blanches.

Le double oscarisé et Korotkova sont entrés dans des boutiques de créateurs et de bijoux lors de leurs achats dans la capitale italienne. Le couple était main dans la main et s’embrassait parfois.

La rare apparition du couple survient après que Penn et Korotkova ont été vus lors d’un rendez-vous amoureux en train de dîner ensemble dans un restaurant de Malibu, en Californie.

Pendant ce temps, l’acteur de « 21 Grams » est récemment sorti sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2023 pour le film « Black Flies ». Penn partage la vedette aux côtés de Tye Sheridan dans le thriller dramatique.

Il s’est habillé d’un costume bleu foncé pour la grande occasion en mai tout en portant une chemise blanche en dessous et une cravate noire assortie.

La romance naissante de Penn avec Korotkova fait suite à son troisième divorce avec ses anciennes épouses.

La star de « Mystic River » a récemment été mariée à sa petite amie de longue date Leila George en 2020 lors d’un « mariage COVID ». Les deux ont décidé d’arrêter et ont divorcé en avril 2022.

Penn était auparavant marié à Robin Wright, et ils partagent actuellement deux enfants ensemble – son fils Hopper et sa fille Dylan. Ils se sont mariés en 1996 et ont finalisé leur divorce en 2010. Ils ont commencé à se fréquenter en 1989 après le divorce de Penn avec Madonna.