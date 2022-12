Sean Payton serait parfait pour les Broncos, sauf pour une grande raison

Avec Nathaniel Hackett officiellement licencié, ne vous attendez pas à ce que Sean Payton se rende dans le pays des Broncos et répare les choses grâce à une assez grande raison.

Il y a quelques scènes dans Willy Wonka et la chocolaterie où Gene Wilder, en tant que Wonka, feint sans enthousiasme la surprise quand l’un des horribles enfants fait quelque chose d’horrible sans surprise.

C’était essentiellement un fan de la NFL et un membre des médias lundi lorsque les Broncos de Denver ont limogé l’entraîneur-chef de première année Nathaniel Hackett. Le licenciement est survenu après une défaite embarrassante 51-14 le jour de Noël, mais aussi au milieu d’une saison de chaos total qui n’aurait pas pu être pire qu’elle ne l’était déjà.

Pour être juste envers Hackett, son travail et les attentes à son égard ont changé en cours de route pour lui. Après l’embauche de Hackett, les Broncos ont envoyé un énorme paquet commercial aux Seahawks de Seattle pour acquérir Russell Wilson pour être le quart-arrière de la franchise du futur. Le succès était évidemment toujours le facteur clé sur lequel Hackett serait jugé, mais l’arrivée de Wilson – et les Broncos lui remettant presque immédiatement une prolongation de 242 millions de dollars sur cinq ans, signifiait que la marge d’erreur était mince.

Et le garçon a fait Hackett en dehors des lignes.

Les Broncos ont été officiellement éliminés des séries éliminatoires pendant deux semaines, et la perte de 37 points contre une équipe des Rams également perdue a été la goutte d’eau. Pour les fans, la goutte d’eau finale a été l’un des nombreux autres incidents dans lesquels il était clair que Hackett était trop loin sur ses propres skis, des joueurs défensifs criant à Wilson en quittant le terrain, au joueur de ligne offensif qui ne l’a pas ramassé puis s’est battu avec La sauvegarde de Wilson pour essayer de défendre son honneur.

Les choses étaient mal à Denver et c’est peu dire. Ils n’étaient pas non plus sur le point de s’améliorer et le changement était bien en retard.

La question est maintenant que se passe-t-il ensuite?

Denver a une cargaison d’argent immobilisée à Wilson, ce qui signifie qu’il est un élément clé de l’avenir. C’est mal vu à quel point il a joué cette année et à quel point il est évident qu’il a à peine plus de contrôle sur le vestiaire que Hackett. Si quoi que ce soit, Hackett est sacrifié pour sauver la réputation de Wilson, ce qui signifie que le prochain entraîneur qui entrera doit être une location du Grand Chelem.

Un nom qui sautera directement au sommet de la conversation est Sean Payton – et il devrait. La réputation de Payton parle d’elle-même, car même les années passées à la Nouvelle-Orléans ont été de bonnes années pour les autres franchises. Une chose à propos de Payton, et un argument de vente clé pour tout propriétaire essayant de l’embaucher, est que la culture des Saints était toujours élitiste.

Tout comme Mike Tomlin a dirigé un navire serré à Pittsburgh, et il devient clair à quel point Pete Carroll est influent dans le succès de Seattle au fil des ans, les équipes de Payton’s Saints ont toujours opéré à un niveau de professionnalisme plus élevé.

C’est quelque chose qui est extrêmement attrayant pour les Broncos, qui n’ont pas pu trouver un candidat plus à l’opposé de Hackett et bien équipé pour réparer les choses que Payton s’ils en créaient un dans un laboratoire.

Aussi parfait que Payton semble, il y a un problème assez important pour relier les points pour le faire atterrir à Denver. Au cours du week-end, Adam Schefter a rapporté que Payton commençait à rassembler une équipe pour son retour dans la NFL. Un nom qui a été abandonné est Vic Fangio, que Payton aurait désigné comme son coordinateur défensif.

Voici pourquoi Sean Payton n’entraînera probablement pas les Broncos en 2023

Le son que vous avez entendu tout à l’heure était le son des cœurs qui s’effondrent dans tout le pays des Broncos.

Fangio a été l’entraîneur-chef des Broncos de 2019 à 2021, et a-t-il été licencié pour embaucher Hackett. La raison pour laquelle Hackett était dans cette position en premier lieu – ou une grande raison pour laquelle – était que la propriété des Broncos considérait Fangio comme un échec et le renvoyait après la saison dernière.

Maintenant, il pourrait y avoir un monde où le passé est le passé, mais celui-ci n’en fait probablement pas partie. Fangio ne reviendrait pas seulement dans la franchise qui l’a licencié il y a moins d’un an, mais jouerait un rôle moindre.

Payton pourrait toujours choisir un autre coordinateur défensif, mais cela implique que les Broncos seront le meilleur emploi disponible après le lundi noir. Denver est une option intrigante, mais cela pourrait être une autre dure réalité lorsque Payton estime que la situation ne vaut pas la peine d’abandonner Fangio dans le cadre de son équipe.

Considérez également que les emplois en Arizona et à Los Angeles – les deux Rams et Selon la rumeur, les chargeurs ouvriraient cette intersaison. Kliff Kingsbury est en sursis, Sean McVay serait prêt à partir lorsque le noyau des Rams se séparera, et les Chargers ont longtemps été encerclés alors qu’une équipe avec laquelle Payton pourrait prendre le relais et enfin réaliser une prophétie du Super Bowl avec.

Toutes ces options semblent meilleures que d’abandonner un coordinateur défensif sans doute de haut niveau pour reprendre une franchise en ruine absolue avec un quart-arrière qui préfère s’en tenir à des slogans ringards plutôt qu’à un plan de jeu qui fonctionne.

Payton sera – et devrait – être nommé dans les rumeurs de coaching pour les Broncos. Mais un obstacle de la taille de Vic Fangio se dresse sur le chemin et cela pourrait montrer à quel point le travail à Denver est devenu peu attrayant après une seule saison.