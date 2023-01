Sean Payton révèle que les Saints demandent le prix pour lui au monde

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont un prix élevé pour Sean Payton. L’entraîneur-chef a révélé ce fait au monde lundi.

Sean Payton est le meilleur candidat entraîneur-chef sur le marché, mais il a tellement de preneurs. La Nouvelle-Orléans est sur le point de récolter les bénéfices de l’endroit où Payton atterrit, car ils recevront probablement un choix de premier tour dans le processus.

Les Saints restent avec Dennis Allen, bien qu’ils aient raté les séries éliminatoires cette année. Cela signifie que Payton doit aller ailleurs. Jusqu’à présent, il a déjà programmé des entretiens avec les Broncos de Denver, les Cardinals de l’Arizona et les Panthers de la Caroline, sinon plus. Alors, que faudra-t-il pour qu’une équipe réussisse à acquérir Payton, qui est sous contrat jusqu’à la saison 2024, des Saints ?

Payton était l’invité de l’émission “The Herd with Colin Cowherd” de FOX Sports et a révélé qu’après avoir eu des discussions avec le directeur général des Saints, Mickey Loomis, la compensation pour lui serait probablement un “choix de premier tour du milieu à la fin”. Les commentaires de Payton se produisent à la 50e seconde de la vidéo ci-dessous, gracieuseté du compte Twitter officiel de The Herd.

Sean Payton révèle le prix demandé par Saints pour l’acquérir

«Je pense que chaque équipe serait un peu différente. Mickey Loomis et moi en avons déjà parlé. Je pense qu’en fin de compte, la compensation pour les Saints serait un choix de premier tour au milieu ou plus tard », a déclaré Payton.

Le choix de premier tour a été signalé comme faisant partie du retour souhaité des Saints dans tout accord pour Payton. Les Saints n’ont pas de choix de premier tour cette année après leur échange l’an dernier avec les Eagles de Philadelphie, où ils ont échangé des choix de repêchage.

Payton n’est pas autorisé à interviewer les équipes avant le 17 janvier. Lors de sa comparution, Payton a déclaré qu’il rencontrerait les Texans et les Broncos cette semaine, les Panthers étant plus tard dans la semaine.

Après la saison 2021, où les Saints ont terminé l’année avec un 9-8, Payton a annoncé qu’il quittait son poste d’entraîneur-chef de l’équipe. On s’attendait à ce qu’il revienne à l’entraînement à un moment donné sur la route. Il s’avère qu’il aurait formé un personnel d’entraîneurs potentiel et est maintenant prêt à écouter les équipes intéressées.

En tant qu’entraîneur-chef des Saints, Payton avait un dossier de 152-89 en saison régulière et un dossier de 9-8 en séries éliminatoires. Il a mené les Saints à leur premier titre du Super Bowl lors de la saison 2009, sa quatrième année avec l’équipe.

Pour les organisations qui souhaitent négocier un contrat avec Payton, elles devront probablement céder leur choix de première ronde aux Saints pour le faire.