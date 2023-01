Sean Payton: les Saints veulent pour moi un choix de premier tour entre le milieu et la fin

Le carrousel des entraîneurs en chef de la NFL bat son plein et le candidat le plus demandé est l’ancien entraîneur en chef des Saints de la Nouvelle-Orléans et analyste actuel de FOX Sports NFL, Sean Payton, qui s’entretiendra avec plusieurs équipes cette semaine.

Payton a confirmé lors d’une apparition lundi sur “The Herd” qu’il était sur le point d’interviewer les Texans de Houston, les Broncos de Denver et les Panthers de la Caroline dans les prochains jours. Les cardinaux de l’Arizona ont également demandé la permission aux saints de l’interviewer, par Peter Schrager, initié de FOX Sports NFL.

Payton, 59 ans, qui a démissionné des Saints après la saison 2021, n’est pas autorisé à passer officiellement un entretien pour un poste d’entraîneur-chef avant mardi, car il est toujours sous contrat avec la Nouvelle-Orléans. Il a d’abord été contacté par les Broncos.

Embaucher Payton nécessite également un échange pour lui – quelque chose que l’entraîneur vainqueur du Super Bowl a abordé lundi avec l’hôte Colin Cowherd.

“[Saints general manager] Mickey Loomis et moi en avons déjà parlé”, a déclaré Payton. “Je pense qu’en fin de compte, la compensation pour les Saints serait un choix de premier tour au milieu ou plus tard.

“Nous pouvons y arriver de différentes manières. … Chaque équipe a des choix différents et cela pourrait être un futur, peut-être. Je connais bien Mickey et je l’ai entendu parler l’autre jour et il avait raison, et je pense que je le suis aussi. Il a un travail à faire et il recevra la bonne compensation.

Sean Payton aborde les postes vacants et les options d’entraîneur-chef Sean Payton rejoint Colin Cowherd pour répondre aux postes vacants actuels d’entraîneur-chef de la NFL et au processus alors qu’il commence à s’entretenir avec diverses équipes.

Voici un bref aperçu de la capitale du repêchage de premier tour 2023 pour les équipes intéressées:

Cardinals de l’Arizona : 3e au classement général

Panthers de la Caroline : 9e au classement général

Broncos de Denver: projeté n ° 29 au total

Texans de Houston : n° 2 et 12 au total

Cowherd a demandé à Payton comment le statut d’une équipe de quart-arrière joue dans l’évaluation de Payton de cette franchise, en utilisant les Texans – qui ont eu du mal à obtenir un jeu de quart-arrière constant tout au long de la saison 2022 – comme exemple.

Les Texans ont terminé la saison 2022 avec un dossier de 3-13-1 et occupent une position privilégiée pour rédiger un QB avec l’un de leurs deux premiers choix de premier tour.

“Nous nous sommes entraînés contre les Texans [in training camp] quand j’étais à la Nouvelle-Orléans environ quatre ou cinq fois différentes, donc [Texans owner] Cal McNair, son défunt père, nous les verrions. Donc je ne les connais pas bien, mais je les connais”, a déclaré Payton. “Lorsque vous vous entraînez pendant trois jours avec un adversaire, vous avez la chance de rencontrer de nombreuses personnalités et personnes impliquées dans le bâtiment.

“Ils ont un très bon capital de tirage. Ils sont dans un [weak] division. Je pense donc qu’il y a un potentiel de croissance immédiat grâce à leurs trois victoires qu’ils ont remportées cette année.”

Sean Payton sur ce que les équipes de la NFL doivent faire pour le décrocher comme entraîneur-chef Sur “FOX NFL Kickoff”, Sean Payton a parlé des récentes demandes d’équipes autour de la NFL pour faire de lui leur prochain entraîneur-chef.

Lorsque Cowherd a suggéré que la propriété et le statut de quart-arrière étaient les deux plus grandes choses à considérer pour un candidat entraîneur-chef lors de l’évaluation d’une franchise, Payton a accepté mais a précisé que le premier est un facteur beaucoup plus important dans son esprit.

“Je pense que cet élément est essentiel – l’élément de propriété”, a déclaré Payton. “J’ai dit cela, et j’espère que cela ne sera pas considéré comme une mise en accusation de certaines équipes – il est difficile de gagner dans cette ligue, et il est certainement plus difficile de gagner dans cette ligue s’il y a des problèmes internes avant même de jouer contre un adversaire. “

Ainsi, Payton a réitéré la possibilité qu’il attende la prochaine intersaison pour occuper un poste d’entraîneur-chef. Il a compilé une marque de 152-89 en saison régulière et est allé 9-8 en séries éliminatoires sur 15 saisons avec la Nouvelle-Orléans, qui comprenait la victoire du Super Bowl XLIV et sept titres NFC South. Son pourcentage de victoires de 0,631 se classe au septième rang de tous les temps parmi les entraîneurs de la NFL avec au moins 150 victoires.

