Sean Payton fixe un calendrier pour sa décision d’entraîneur

Sean Payton a révélé son calendrier pour savoir s’il reviendrait entraîner dans la NFL la saison prochaine.

Donnez-lui une semaine et nous comprendrons tous mieux quels sont les projets futurs de Sean Payton.

L’ancien entraîneur-chef des Saints de la Nouvelle-Orléans a passé l’année dernière en tant qu’analyste de la NFL pour FOX. Bien que la Nouvelle-Orléans possède toujours ses droits d’entraîneur, Payton a longtemps été considéré comme le meilleur candidat disponible dans ce cycle d’embauche. Avec l’embauche de Frank Reich par les Panthers de la Caroline, il reste quatre postes vacants d’entraîneur-chef, dont deux sont toujours en jeu pour Payton : les Cardinals de l’Arizona et les Broncos de Denver.

Payton a déclaré sur FOX dimanche après-midi: “Je pense que la semaine prochaine, nous en saurons beaucoup plus.”

Alors, quelles sont les chances que l’Arizona ou Denver nomme Payton leur prochain entraîneur-chef la semaine prochaine ?

Sean Payton a expliqué s’il reviendrait entraîneur dans la NFL la saison prochaine

Bien que les Texans de Houston et les Colts d’Indianapolis n’aient pas encore embauché d’entraîneurs-chefs non plus, ces deux organisations sont un peu trop dysfonctionnelles pour que Payton s’y dirige. Quant à l’Arizona et à Denver, les deux franchises ont connu des jours meilleurs, mais elles semblent cocher la case la plus importante pour que Payton puisse potentiellement réintégrer la ligue : un quart-arrière vétéran de la franchise à construire.

L’Arizona a Kyler Murray, même s’il vient de subir une grave blessure de fin de saison. Denver a Russell Wilson, qui vient de terminer sa pire année en tant que professionnel et est dans la mi-trentaine. En Arizona, on s’attend à ce que les chefs des Cardinals embauchent bientôt Payton ou mènent une deuxième vague d’entretiens avec plusieurs candidats différents. Quant à Denver, votre supposition est aussi bonne que n’importe qui à ce stade.

La raison pour laquelle le calendrier de Payton pour potentiellement revenir dans la NFL est fixé à la semaine prochaine est assez simple. Il n’y aura pas de matchs le week-end prochain, ce qui signifie que tous les entraîneurs des quatre équipes restantes seraient disponibles pour un entretien, notamment le coordinateur défensif des 49ers de San Francisco DeMeco Ryans et le coordinateur défensif des Eagles de Philadelphie Jonathan Gannon. Les deux sont toujours en jeu pour Houston.

Le gros domino à surveiller ici est Ryans, qui est considéré comme le favori pour diriger son ancienne équipe à Houston. Il est également en jeu à Denver, ce qui pourrait être le travail de Payton. Gannon était finaliste pour le poste des Texans l’année dernière et pourrait l’obtenir si Ryans décide qu’il ne veut pas s’occuper des problèmes de Houston. L’une des années de ces deux coordinateurs se fera après le combat pour le titre de dimanche.

En bref, Ryans à Houston ou Denver contribuera grandement à déterminer si Payton reviendra.